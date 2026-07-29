Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 29 de julio de 2026

LA LECHUGA

¿Se puede comer la lechuga que se está poniendo rojiza?

R. Sí, generalmente es seguro comer lechuga con un tinte rojizo o rosado, normalmente es sólo oxidación, no descomposición.

Qué está pasando: los bordes cortados o magullados se vuelven rosados, rojos o cafés por un oscurecimiento enzimático, similar a cuando una manzana se oscurece después de cortarla. Es una reacción natural cuando las células de la planta quedan expuestas al aire. Algunas variedades de lechuga (como las de puntas rojas o tipo Batavia) desarrollan naturalmente un pigmento rojizo en los bordes con el tiempo, incluso sin haber sido golpeadas.

Cuándo desecharla en cambio: textura viscosa o resbalosa, especialmente en las hojas mismas (no sólo en la base cortada), un olor agrio o “raro”, manchas oscuras, blandas o aguadas, en lugar de sólo decoloración, moho visible (manchas con pelusa, generalmente gris, blanca o negra)

Regla general: la decoloración sola probablemente está bien, sólo recorta esa parte. La textura y el olor son mejores indicadores de si realmente se echó a perder. Si sólo tiene bordes rosados o café rojizo, pero las hojas siguen crujientes y huelen normal, está bien comerla. Puedes recortar las partes descoloridas si quieres, o simplemente comer alrededor de ellas.

¿10 U 11?

Dicen que la Biblia judía tiene un número de mandamientos diferente a la que usamos los católicos, ¿qué hay de esto?

R. No es del todo correcto, el planteamiento es engañoso, aunque sí hay una diferencia real de numeración.

Lo que realmente ocurrió: el texto bíblico (Éxodo 20 y Deuteronomio 5) no numera los mandamientos originalmente. Todo el mismo contenido está en la Biblia de cada tradición, incluida la prohibición de las imágenes talladas. Lo que difiere es cómo cada tradición divide ese texto en diez unidades:

• Judía: “Yo soy el Señor tu Dios” es el primero; “no tendrás otros dioses / no harás imágenes” se combina como el segundo.

• Católica y luterana (San Agustín): estos dos se combinan en el primer mandamiento, y “no codiciarás” se divide en dos.

• Ortodoxa y protestante reformada (Orígenes): se mantienen separados, y “no codiciarás” queda como uno solo.

No se eliminó nada, la prohibición de imágenes talladas está completa en las biblias y catecismos católicos, sólo agrupada de otra forma. Es un desacuerdo histórico de numeración entre tradiciones, no una alteración de las Escrituras.

EL NÚMERO UNO

¿Quién es el mexicano más querido de la historia?

R: Si hubiera un plebiscito nacional, Benito Juárez ganaría por mayoría aplastante. Es el único presidente indígena de México, de origen zapoteco, y el hombre que defendió la república frente a la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Su frase “el respeto al derecho ajeno es la paz” sigue citándose en discursos, aulas y hasta en memes.

Su natalicio es fiesta nacional, su rostro está en los billetes y su nombre bautiza calles, escuelas y ciudades en las 32 entidades. Lo notable es que Juárez le cae bien a todos los bandos políticos; izquierda, derecha y centro lo reclaman como propio, algo que ningún político vivo puede presumir. Frida Kahlo tiene más fama en el extranjero, buen marketing, pero don Benito tiene el cariño de casa.