Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 29 de agosto de 2026

RANKING GLOBAL

Don Alfredo, ¿cómo se ubica México en el Global Peace Index frente a otros países?

R: México ocupa el puesto 139 en el Global Peace Index, con una calificación de 2.65, lo que lo coloca en la zona de países con niveles de paz bajos. El contraste internacional es marcado: Islandia encabeza la lista con 1.61, una referencia de estabilidad sostenida.

Más arriba que México aparece Estados Unidos, en el lugar 134 con 2.53. Apenas detrás se encuentran Iraq (140, 2.67), Colombia (141, 2.73) y Haití (142, 2.75). La posición mexicana refleja desafíos persistentes en seguridad, instituciones y violencia criminal. El índice subraya que mejorar requiere fortalecer la confianza pública, combatir la corrupción y adoptar un enfoque integral de construcción de paz que vaya más allá de la respuesta policial.

CRONONUTRICIÓN

¿Qué es la crononutrición y realmente importa el horario en que comemos?

R. La crononutrición parte de una idea sencilla y profundamente respaldada por la ciencia: el horario de las comidas influye en la salud tanto como el contenido del plato. Nuestro organismo funciona con relojes internos de 24 horas que regulan digestión, metabolismo, liberación hormonal y uso de energía. Comer cuando el cuerpo está en “modo día” favorece la eficiencia metabólica; hacerlo en “modo noche” genera fricción fisiológica.

La evidencia más consistente proviene de estudios que analizan la ventana de alimentación, es decir, el periodo diario en el que comemos. Mantenerla entre seis y diez horas se ha asociado con reducción de grasa corporal, mejor control de glucosa y menor inflamación, incluso sin disminuir las calorías totales. El cuerpo parece agradecer la regularidad y castigar la dispersión. En contraste, cenar tarde se relaciona con picos de azúcar más altos, menor sensibilidad a la insulina y una tendencia mayor a almacenar energía como grasa.

La recomendación práctica es sorprendentemente simple: adelantar la cena y evitar alimentos cuando el cuerpo ya está preparándose para descansar. No se trata de disciplina extrema, sino de respetar la fisiología.

Nota: llevo varios meses con la 16/8 y me ha funcionado muy bien, la aplica entre las 11am y las 7pm.

LA BELLA Y LA BESTIA

¿Cuál es el origen real de La Bella y la Bestia?

R: El cuento podría tener raíces tan antiguas como la Edad de Bronce, con ecos claros en el mito de Cupido y Psique, narrado en la novela Las Metamorfosis, del siglo segundo. La primera versión conocida con el título actual la publicó la francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve en 1740, una historia larga sobre una joven enviada a vivir con una criatura espantosa como castigo porque su padre robó una rosa. Otra escritora francesa, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, la resumió en 1756, y esa versión se volvió la definitiva tras su primera edición en inglés. Existe además la leyenda de que el cuento se inspiró en Petrus Gonsalvus, un hombre del siglo XVI cuyo cuerpo estaba cubierto de vello, aunque no hay pruebas concluyentes. A veces la realidad es más peluda que la ficción.