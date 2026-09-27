Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 27 de septiembre de 2026

MÁS Y MENOS

¿Cuáles son las ciudades más y menos seguras del mundo según la percepción de crimen?

R. Los rankings de seguridad percibida revelan algo interesante: no siempre coinciden con los datos oficiales. Ciudades como Abu Dabi, Doha y Taipéi suelen encabezar las listas de mayor seguridad percibida. La combinación de orden urbano, baja confrontación callejera y servicios eficientes genera una sensación cotidiana de tranquilidad. En contraste, ciudades como Caracas, Port Moresby y Johannesburgo aparecen entre las menos seguras por la percepción de crimen, incluso cuando algunas han mejorado sus indicadores reales. La percepción se alimenta de experiencias diarias: transporte, iluminación, presencia policial, desigualdad y narrativa mediática. Por eso estos rankings funcionan como termómetro emocional más que como estadística criminal. Miden cómo se siente vivir ahí, no sólo lo que ocurre.

CLIMA

¿Sirven de algo las cumbres climáticas si las emisiones globales siguen subiendo cada año?

R: Sirven para que los gobiernos tomen una foto juntos y digan que hicieron algo. Cada cumbre produce comunicados ambiciosos y metas para el año 2050, una fecha convenientemente lejana para cualquier político actual. Mientras tanto las emisiones de carbono siguen rompiendo récords, y los países más contaminantes firman acuerdos que después ignoran sin consecuencia real. Las cumbres sí generan presión mediática y algo de financiamiento para energías limpias, pero el ritmo es incompatible con la urgencia del problema. La diplomacia climática avanza a paso de burócrata mientras el planeta se calienta a paso de emergencia.

REDES

¿Hasta qué punto las redes sociales moldean elecciones en democracias que no regulan la publicidad política digital?

R. Las moldean más de lo que cualquier candidato admite en público. Plataformas como Meta o TikTok deciden algorítmicamente qué narrativas circulan más, sin supervisión electoral comparable a la que existe para anuncios de televisión. Países enteros celebran elecciones donde la publicidad política digital opera en una zona gris, respecto a lo legal, financiada por donantes anónimos y segmentada hasta el absurdo. Los organismos electorales llegan siempre un paso atrás de la tecnología. El resultado es una democracia que sigue votando con reglas del siglo pasado mientras las campañas ya operan con herramientas del futuro.

YOM KIPPUR

¿Qué es Yom Kippur, cómo y cuándo se celebra?

R. Yom Kippur es el día más sagrado del calendario judío, conocido como el Día del Perdón. Se dedica a la reflexión sobre las faltas cometidas durante el año y a la búsqueda de reconciliación espiritual. Su sentido central es la introspección y el compromiso ético. La jornada incluye un ayuno de 25 horas, oraciones especiales en la sinagoga como Kol Nidrei, confesiones colectivas y el uso de ropa blanca como símbolo de pureza. También se suspenden actividades cotidianas y al final se toca el shofar. Siempre ocurre el 10 de Tishrei, entre septiembre y octubre. En 2026 se inició al atardecer del 20 de septiembre.