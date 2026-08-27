SIJISMO

¿Qué datos curiosos existen sobre el sijismo que pocos conocen?

R: El sijismo nació en el Punjab en el siglo XV y hoy cuenta con unos 25 millones de fieles en el mundo. Su libro sagrado, Guru Granth Sahib, es tratado como un gurú viviente y nunca deja de leerse en los templos. Los hombres sijs suelen llevar turbante y no cortarse el cabello, símbolo de respeto hacia la creación divina. Practican el dasvandh, donar la décima parte de sus ingresos para sostener los gurdwaras y proyectos comunitarios.

En sus templos existe el langar, una cocina comunitaria que ofrece comida gratuita a cualquier visitante, sin importar religión o clase social. El sijismo rechaza el sistema de castas y promueve la igualdad entre hombres y mujeres.

LOS OCÉANOS

¿Por qué los océanos están cambiando de color?

R. Porque el calentamiento global está alterando la ecología de la capa superficial del mar. Satélites que monitorean el color del océano muestran que más de 40% de su superficie ha cambiado de tonalidad en dos décadas, especialmente en zonas tropicales que ahora lucen más verdes. Ese verde indica modificaciones en las comunidades de fitoplancton, los microorganismos que dan color al agua y sostienen la cadena alimentaria marina.

El aumento de temperatura intensifica la estratificación del océano, reduce la mezcla vertical y limita los nutrientes disponibles. Con menos nutrientes, cambia la productividad biológica y, por ende, la firma óptica del mar.

El color del océano funciona como un indicador ecológico: cuando se vuelve más verde, revela transformaciones profundas que pueden afectar pesquerías, ecosistemas y la capacidad del océano para absorber CO2.

DESHIDRATADO

¿Cómo saber si estoy deshidratado sin necesidad de ir al médico?

R: El cuerpo humano está compuesto por casi 70% de agua, y cada órgano depende de ella para funcionar, desde la piel hasta el corazón. Por eso mantenerse hidratado es esencial para una vida saludable. Existen señales claras que puedes observar en casa.

La sed intensa y la boca seca son las primeras alertas. Revisa también el color de tu orina, si es amarillo oscuro necesitas más líquidos.

El cansancio repentino, los mareos y la confusión mental son señales de alarma. La piel reseca que tarda en recuperar su forma al pellizcarla también indica falta de agua. Ignorar estos síntomas puede derivar en insolación o incluso fallo renal.

PEORES

¿Son peores las personas estúpidas que las malvadas?

R: Según el historiador Carlo Cipolla, sí, y por una razón inquietante. El malvado al menos actúa por interés propio, lo cual lo hace predecible: se le puede negociar, disuadir o vigilar. La persona estúpida perjudica a otros sin ganar nada a cambio, lo que la vuelve errática e imposible de anticipar.

El teólogo Dietrich Bonhoeffer, preso de la Gestapo en 1943, añadió un matiz aterrador: la estupidez no cede ante los argumentos porque la creencia se funde con la identidad. El malvado sabe que transgrede. El estúpido se cree virtuoso. Einstein lo resumió mejor que nadie: el universo y la estupidez humana son infinitos, aunque del universo no estaba tan seguro.

Nota: en mi familia política hay una de éstas.