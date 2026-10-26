CHINA

¿China subsidia a sus empresas para “quebrar” a la competencia? ¿Hasta dónde soportará ese apoyo?

China sí utiliza subsidios masivos para impulsar a sus empresas, pero el objetivo no es “quebrar” rivales de manera explícita, sino ganar escala, dominar sectores estratégicos y asegurar empleos. En industrias como acero, paneles solares, baterías y autos eléctricos, el Estado ha financiado plantas, créditos blandos y energía barata. El resultado es una capacidad instalada que supera la demanda global y presiona a competidores en Europa y Estados Unidos.

¿Hasta dónde puede sostenerlo? Mientras la economía crezca y las provincias compitan por atraer inversión, el modelo aguanta. El riesgo es que el exceso de producción termine generando empresas zombis, deuda impagable y tensiones comerciales. China no “quebrará”, pero sí puede enfrentar correcciones dolorosas que afecten a sus propios campeones industriales.

BRETURN

¿Es cierto el rumor de que los británicos ahora quieren regresar a la Unión Europea?

R. El recién instalado primer ministro británico, Andy Burnham, abrió la puerta a un posible “Breturn”, la idea de que el Reino Unido explore un regreso a la Unión Europea. No hizo una propuesta formal, pero sí admitió que reintegrarse al bloque tendría beneficios económicos, desde mayor estabilidad regulatoria hasta un comercio más fluido. Bruselas, sin embargo, se mantiene cautelosa. La UE no quiere repetir el desgaste del Brexit ni aceptar un retorno sin condiciones estrictas.

El problema es que no existen términos claros para una reintegración. Podría ser un regreso pleno, un acuerdo comercial reforzado o un modelo intermedio. Por ahora, “Breturn” es solo una conversación, pero revela que el debate británico sobre el costo del Brexit está cambiando.

EL ORDEN

Don Alfredo, en este mundo donde las majaderías e insultos aparecen por todos lados, ya dejemos lo que se grita, pero lo que se escribe es una barbaridad. La imposición de las oraciones, los párrafos, la puntuación, todo parece hacer olvidar que se fue a la escuela a aprender. Un punto que sobresalta, por lo menos a mí, es ¿qué sucedió con la regla del “sujeto-verbo-complemento”?, ¿ya no existe?

R. Le comparto que estoy totalmente de acuerdo con su percepción y triste por esta realidad. En el tema de la gramática, en este caso, su intuición es correcta sólo parcialmente, y eso es lo interesante: la regla “sujeto–verbo–complemento” no aplica cuando la palabra inicial no es sujeto, sino vocativo. Ejemplos:

Amor, te extraño mucho.

Aquí amor no es sujeto; es la persona a quien se dirige el mensaje. El sujeto sigue siendo tácito: yo. La estructura real es:

(Yo) te extraño mucho, y el vocativo se coloca aparte, con coma.

Te extraño mucho, amor.

Funciona igual: el vocativo va al final, también separado por coma.

En español, los vocativos son muy flexibles. Pueden ir:

• al inicio: Amor, te extraño mucho

• al final: Te extraño mucho, amor

• incluso en medio: Te extraño, amor, mucho

La elección cambia el tono, no la corrección.

Al inicio suena más apelativo, más “llamado”.

Al final suena más íntimo, más “cierre afectivo”.