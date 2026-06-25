Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 25 de junio de 2026

LATINOS POR TRUMP

¿Por qué votaron los latinos por Trump y quiénes son exactamente estos votantes?

R. Los latinos que apoyaron a Trump son mayormente hombres jóvenes sin estudios universitarios, preocupados por la economía, la inflación y la seguridad. Muchos son de origen mexicano, puertorriqueño y cubano, aunque los cubanoamericanos de Florida históricamente han favorecido al Partido Republicano por razones ideológicas anticomunistas. Los términos “latino” e “hispano” se usan casi como sinónimos en Estados Unidos: latino se refiere a quienes tienen origen en América Latina, hispano a quienes tienen raíces en países de habla española. Culturalmente, muchos prefieren identificarse por su nacionalidad de origen. Entre las razones del voto a Trump destacan el rechazo a la inflación, valores religiosos conservadores, machismo cultural, desconfianza hacia el Partido Demócrata y la influencia de redes sociales en español con desinformación. Al final, votar es también un acto de identidad, y la identidad latina es demasiado diversa para caber en una sola casilla.

LOS ESTOMACALES

¿Por qué aumentan los problemas estomacales en los meses más calurosos en México?

R. El calor es el principal culpable. Las bacterias como salmonela y escherichia coli se multiplican mucho más rápido cuando las temperaturas superan los 30 grados. A esto se suma que la comida callejera, tan central en la cultura mexicana, queda expuesta al sol por horas. Los mercados populares, las fondas y los puestos de tacos enfrentan mayor riesgo de romper la cadena de frío. El agua contaminada también es un factor importante en zonas donde el suministro se interrumpe con más frecuencia en temporada de calor. En México, el verano no sólo calienta el ambiente, también los caldos bacterianos que nadie pidió en la carta.

LOS SUPERPROCESADOS

¿Qué son los alimentos ultraprocesados y por qué son tan dañinos?

R. Los alimentos ultraprocesados son productos fabricados industrialmente que contienen ingredientes que nunca encontrarías en una cocina casera: colorantes artificiales, emulsionantes, saborizantes sintéticos y conservadores químicos. Incluyen refrescos, papas fritas, embutidos, cereales azucarados y la mayoría de los alimentos empaquetados. Su expansión se explica por tres razones: son baratos de producir, tienen larga vida de anaquel y generan dependencia gracias a combinaciones calculadas de sal, azúcar y grasa. Los estudios los vinculan con obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión y ciertos tipos de cáncer. En México, representan ya una parte alarmante de la dieta diaria, especialmente entre niños y jóvenes. La industria alimentaria logró lo que ningún chef ha conseguido: que comer mal sea irresistiblemente conveniente.

EL HAJJ: P:

¿Qué es el hajj y por qué es tan importante para los musulmanes?

R. El hajj es la peregrinación anual a La Meca, ciudad sagrada ubicada en Arabia Saudita, y representa uno de los cinco pilares fundamentales del islam. Todo musulmán que goce de salud y recursos económicos suficientes tiene la obligación religiosa de realizarla, al menos, una vez en su vida. Cada año, aproximadamente un millón y medio de fieles de todo el mundo convergen en los mismos días del calendario islámico para realizar rituales milenarios que conmemoran actos del profeta Abraham. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados, pero eso no detiene a los peregrinos. Es considerada una de las reuniones humanas más grandes del planeta. Pocos actos de fe exigen tanto del cuerpo precisamente para recordarle al alma que ella manda.