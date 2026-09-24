Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 24 de septiembre de 2026

SACAPUNTAS

¿Qué pasó con los sacapuntas que todos teníamos en la escuela? ¿Cuándo dejaron de usarse?

R: No desaparecieron de golpe, pero sí dejaron de ser protagonistas desde finales de los 90 y principios de los 2000. La llegada de lápices mecánicos, plumas de gel y bolígrafos redujo su uso cotidiano. Las escuelas también retiraron los sacapuntas de pared por ruido, mantenimiento y seguridad. La digitalización aceleró el cambio: más tareas en computadora, menos escritura manual prolongada. Hoy siguen existiendo, pero ya no son el símbolo del salón de clases que fueron durante décadas. El sacapuntas pasó de ser una herramienta esencial a objeto nostálgico, recordado por su sonido metálico y por la fila de estudiantes esperando turno.

MOVILIDAD/CDMX

¿Por qué la Ciudad de México nunca logra resolver su problema de tráfico?

R: La ciudad creció antes de planearse. Su traza irregular, la expansión hacia municipios conurbados y la concentración laboral en pocas zonas generan flujos imposibles de equilibrar. A esto se suma la dependencia histórica del automóvil, reforzada por transporte público saturado y desigual. Cada solución —Metrobús, segundos pisos, ciclovías— mejora algo, pero no compensa décadas de crecimiento desordenado. Además, millones de viajes diarios cruzan límites administrativos, complicando la coordinación. El tráfico no es sólo movilidad: es urbanismo, vivienda y economía. Sin políticas que redistribuyan oportunidades y reduzcan distancias, la ciudad seguirá moviéndose a un ritmo que desespera. La CDMX no necesita más carriles: necesita menos trayectos obligados.

MEMO Y EL AMÉRICA

¿Qué sucedió entre Memo Ochoa y la directiva del América?

R: El conflicto se encendió cuando Guillermo Ochoa dejó el América a finales de 2025 y comenzaron a circular versiones sobre un veto interno. La directiva negó cualquier ruptura, pero fuentes cercanas al club filtraron que la relación se tensó desde meses antes, cuando Ochoa pidió un contrato más largo y el América buscaba rejuvenecer la plantilla. El punto crítico llegó con su declaración: “Algunos ciclos se cierran sin explicación”, interpretada como un reproche directo. Exjugadores y comentaristas amplificaron el tema, y en redes se volvió una novela futbolera. Más allá del chisme, el episodio refleja la dificultad de separar decisiones deportivas de la narrativa emocional que rodea a un ídolo del club.

BELINDA

¿En qué quedó la disputa entre Belinda y su exmánager?

R: La disputa entre Belinda y su exmánager Danna Vázquez terminó en un acuerdo confidencial, pero dejó huella pública. Vázquez acusó a la cantante de incumplimiento contractual y de retener pagos de campañas comerciales. Belinda respondió con un comunicado legal alegando manejo irregular de recursos y pérdida de confianza. El pleito escaló cuando se filtraron correos y fragmentos de contratos, cada uno interpretado según el bando. Finalmente, ambas partes optaron por cerrar el conflicto fuera de tribunales, sin revelar términos. En la industria se leyó como un caso clásico: diferencias financieras, desgaste profesional y exposición mediática. El acuerdo silencioso confirma que, en el entretenimiento, a veces la mejor salida es bajar el telón sin más ruido.