Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 23 de julio de 2026

FRIDA Y YOKO

¿Se pueden comparar Frida Kahlo y Yoko Ono como artistas?

R. Frida Kahlo y Yoko Ono, dos formas de reinventar el arte del siglo XX. Sí se les puede comparar, pero no desde la técnica ni desde el estilo. Frida Kahlo y Yoko Ono representan dos modelos de artista que ampliaron los límites del arte desde lugares completamente distintos. Kahlo transformó la pintura autobiográfica; Ono transformó la idea misma de lo que puede ser una obra.

Coinciden en convertir su vida en materia artística. Kahlo lo hace desde el cuerpo, la enfermedad y la identidad mexicana. Ono lo hace desde acciones que exponen vulnerabilidad, violencia o intimidad, como en su célebre performance Cut Piece. Ambas trabajan el dolor y la resistencia, aunque desde registros distintos: Kahlo desde lo físico y emocional, Ono desde lo social y político. También comparten una dimensión activista que atraviesa su obra.

¿Dónde se separan por completo? En el medio y en la intención. Kahlo es pintura figurativa, iconografía popular y narrativa íntima. Ono es arte conceptual, instrucciones, participación del público y activismo pacifista. Kahlo ofrece imágenes que se contemplan; Ono propone experiencias que se completan. Una representa; la otra, activa.

Ambas son figuras icónicas, Kahlo se convirtió en símbolo global de identidad, resistencia y mexicanidad. Ono es referente del arte conceptual y del activismo por la paz. Las dos, desde caminos opuestos, redefinieron qué significa ser una artista mujer en el siglo XX. Muy interesante exposición de Yoko Ono en el Broad en Los Ángeles, donde mi familia y yo pudimos dejar huella en el arte participatorio.

TIANWANG

¿Qué es un Tianwang y por qué los budistas chinos los colocaban como guardianes en sus templos?

R. Un Tianwang o Rey Celestial es una de las cuatro deidades guerreras del budismo que protegen los puntos cardinales del universo. En la China de la dinastía Tang, entre los siglos VII y X, estos guardianes monumentales flanqueaban las entradas de templos y tumbas, con armadura divina, rostros feroces y coronas de ramas de las que brotaban los rostros de los espíritus sometidos bajo su poder. Eran, en esencia, los porteros del cosmos sagrado. Hoy, muchas de estas esculturas de terracota policromada se encuentran en museos occidentales, rescatadas o saqueadas, según quien cuente la historia, de las cuevas de las provincias de Shanxi y Henan. El guardián más temible no siempre porta espada: a veces porta una placa de museo.

Nota: LACMA en Los Ángeles tiene uno impresionante en su nueva ala.

REÍR

¿Son los humanos los únicos seres que ríen?

R: No, varios animales muestran respuestas similares a la risa, especialmente durante el juego. Los grandes simios, como chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes producen vocalizaciones jadeantes durante el juego y las cosquillas, estructuralmente similares a la risa humana. Las ratas emiten chirridos ultrasónicos cuando se les hacen cosquillas, fenómeno documentado por el investigador Jaak Panksepp. Los perros producen una exhalación forzada durante el juego que algunos científicos consideran un análogo de la risa. Los delfines y ciertas aves, como cuervos y loros, también emiten vocalizaciones lúdicas con funciones sociales similares. El debate central es si estas expresiones constituyen verdadera risa o simples análogos funcionales. Darwin lo sospechaba en 1872, y la neurociencia moderna le ha dado la razón: el origen biológico de la risa es antiguo y compartido.