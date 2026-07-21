MÁS RÁPIDO

¿A qué se debe que algunas personas sienten que el tiempo pasa más rápido?

R. Le comparto que la percepción del tiempo depende de atención, novedad y carga emocional. Cuando la vida se vuelve rutinaria, el cerebro registra menos “hitos” y los días parecen comprimirse. En cambio, experiencias nuevas generan más memoria y amplían la sensación temporal. El estrés también distorsiona: acelera la urgencia y reduce la capacidad de notar detalles. La edad influye porque comparamos periodos actuales con una base de recuerdos cada vez mayor. Para recuperar amplitud, conviene introducir actividades distintas y pausas conscientes. Es un fenómeno estudiado en la psicología del tiempo y no tiene nada de extraño.

PURIFICADOR

¿Qué tan útil es realmente un purificador de aire en casa?

R. Un purificador puede ser útil, pero depende del filtro y del entorno. Los modelos con HEPA capturan partículas finas como polvo, polen y algunos contaminantes urbanos. No eliminan gases tóxicos ni olores sin carbón activado. En hogares con alergias, mascotas o mala ventilación, el beneficio es claro: reducen irritación y mejoran la calidad del aire interior. No sustituyen abrir ventanas ni limpiar con regularidad. También requieren mantenimiento; un filtro saturado pierde eficacia.

Para quienes viven en ciudades con contaminación o incendios estacionales, son una herramienta complementaria dentro de una estrategia de salud ambiental.

AGUA TÓNICA

¿Para qué sirve realmente el agua tónica?

R. Le comparto que el agua tónica nació como remedio: contenía quinina para prevenir la malaria en zonas tropicales. Con el tiempo, la quinina se redujo y el sabor amargo se convirtió en un rasgo distintivo. Hoy se usa sobre todo en coctelería porque equilibra bebidas dulces o aromáticas. Su amargor activa receptores que “limpian” el paladar y resaltan notas cítricas. No es un refresco neutro: aporta personalidad y puede transformar un trago simple en uno más complejo. En cocina, algunos chefs la usan para marinar pescados o dar contraste en postres. Es un ejemplo de cómo un producto medicinal terminó integrado en la cultura del sabor contemporánea.

LAS ESTELAS

¿Por qué los aviones dejan estelas blancas en el cielo?

R. Las estelas no son humo, sino vapor. A gran altitud, el aire es tan frío que el vapor de agua de los motores se condensa y forma cristales de hielo. La estela aparece cuando la humedad ambiental es alta y desaparece rápido cuando el aire es seco. Su duración permite estudiar condiciones atmosféricas: si permanece mucho tiempo indica saturación y posibles cambios climáticos. No tienen relación con sustancias químicas añadidas; son un fenómeno físico bien documentado. En aviación, incluso se analizan para evaluar eficiencia de combustión. Es una muestra visible de cómo la dinámica atmosférica interactúa con la tecnología.