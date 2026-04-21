Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 21 de abril de 2026

NOMBRES DE BEBÉS

¿Cuáles son los nombres de bebés que van desapareciendo?

R. En México, los nombres de bebé con mayor probabilidad de “extinguirse” son aquellos clásicos de antaño que hoy en día rara vez son elegidos por los nuevos padres. Algunos ejemplos son: Salvador, José, Juan, Guadalupe, Lupita, Rosario, Soledad, Refugio, Ramona, Matilde, Petra, Leonora, Natividad y Petronila.

Entre los nombres que aparecen en las generaciones mayores, pero que hoy se perciben como mucho menos comunes, se encuentran: Salvador, Guadalupe y su diminutivo Lupita, Soledad, Rosario, Refugio y Ramona. Matilde, Petra, Leonora, Natividad y Petronila; Josefa, Josefina, Justina y Virginia.

Algunos nombres no están desapareciendo por completo, pero han perdido notablemente su popularidad en México; tal es el caso de Francisco, Mario, Rubén, Andrés, Carlos, María, Ana y Silvia. Pampers señala que varios nombres clásicos son ahora menos comunes que los favoritos modernos, como Mateo, Santiago, Olivia y Luna.

Este cambio responde, en gran medida, a una tendencia generacional: los nombres que fueron muy comunes entre las décadas de 1960 y 1980 están quedando obsoletos, mientras que los padres optan cada vez más por nombres más cortos, más modernos o de carácter internacional. Asimismo, muchos de los nombres considerados “extintos” están vinculados a patrones de nomenclatura religiosos o tradicionales de épocas pasadas.

HISPANOS Y TRUMP

Don Alfred, me dicen que un buen número de hombres hispanos votaron por Trump, se me hace increíble, ¿qué sabe usted de esto?

R. Como usted, me rasco la cabeza con esta estadística que confirma que muchos hombres hispanos votaron por Trump en 2024, porque vieron en él respuestas a preocupaciones económicas y culturales, no sólo por su origen.

Alrededor de 54% de los hombres latinos apoyó a Trump, frente a un porcentaje menor de mujeres latinas. El aumento del costo de la vida, la inflación y los precios altos de la gasolina y los alimentos hicieron que muchos sintieran que Trump ofrecía más protección al trabajo y a sus ingresos. Además, algunos se identificaron con su tono duro sobre inmigración, orden público y valores tradicionales, especialmente hombres hispanos más religiosos, mayores o de zonas fronterizas. En estados clave como Florida, Arizona y Texas, comunidades cubanoestadunidenses y otros grupos latinos con experiencia históricamente negativa de gobiernos de izquierda tendieron a preferir al partido republicano. También influyó el cansancio frente a lo que algunos percibieron como discursos políticos polarizados o poco cercanos a sus realidades económicas.

Jóvenes latinos más integrados, angloparlantes y expuestos a medios similares que el resto de estadunidenses se inclinaron más hacia el voto republicano, encontrando en Trump una figura de liderazgo fuerte frente a la crisis económica y la inseguridad. En conjunto, la decisión se explica por una mezcla de economía, valores, experiencia migratoria y contexto político local.

Mi opinión: apabullante número de incultos, ignorantes y egoístas.

LOS COLIBRÍS

¿Pueden ver los colibrís más colores que nosotros? Lo leí en un post, pero no lo creo, ¿será?

R. Es. Los colibrís pueden ver colores que los seres humanos no percibimos. Esto significa que su visión es distinta a la nuestra y mucho más amplia. Así como nosotros distinguimos tonos que los perros no pueden ver, los colibrís captan señales visuales que están fuera de nuestro alcance. Entre esos están el ultravioleta y combinaciones que para nosotros no existen como colores separados, como el ultravioleta con verde o el ultravioleta con rojo. También pueden percibir un color no espectral como el púrpura. Sus ojos están adaptados para detectar más información en las flores y en el entorno, lo que les ayuda a encontrar néctar, reconocer plantas y sobrevivir mejor. En su mundo, el color no sólo es belleza, sino una herramienta esencial para vivir.