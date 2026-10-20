Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 20 de octubre de 2026

LA TEMPORADA

Don Alfredo, ¿cómo prepararnos para la temporada de enfermedades respiratorias en la CDMX?

R. Con prevención sencilla, aunque muchos la juzgan exagerada hasta el primer resfriado. Primero, vacúnese contra la influenza y, si le corresponde, contra covid-19: la campaña arranca en otoño y protege sobre todo a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Segundo, lávese las manos y ventile los espacios cerrados, aunque el frío invite a sellar todo como búnker. Tercero, vigile la calidad del aire: en invierno la inversión térmica concentra contaminantes, y salir a correr en plena contingencia no es disciplina, es necedad. Cuarto, use cubrebocas si el Metro está lleno o si tiene síntomas, y quédese en casa; ir a la oficina “porque es sólo gripita” no es heroísmo. Y acuda al médico si respira con dificultad.

EL DÍA DE MUERTOS

¿Qué recomendaciones me puede dar de cómo vivir mejor el Día de Muertos?

R. Entendiéndolo como lo que es: una celebración de memoria y amor, no un disfraz de Halloween con cempasúchil. Empiece por la ofrenda: fotografías, flores, pan de muerto, velas y los alimentos favoritos de quien ya no está. Cada elemento tiene un sentido: el aroma guía, la luz orienta y, sí, el altar no existe para ganar likes. Si vive en la capital, visite panteones y altares comunitarios con respeto y llegue temprano. Y si no puede viajar a su pueblo, cocine una receta familiar y cuente historias del difunto; el desfile turístico no lo sustituye. Recordar con alegría no es olvidar el duelo; es darle un lugar compartido.

EL MAL FIN

¿Cómo aprovechar el Buen Fin sin endeudarse?

R. Fácil, planeando antes de gastar, porque no todo lo que brilla en rojo es oferta. Vigile las tomadas de pelo clásicas: la pantalla “con 50% de descuento” que en octubre costaba menos; el “hasta 70%” que aplica a un solo producto, ya agotado; los 12 meses sin intereses sobre un precio previamente inflado; y los modelos “exclusivos Buen Fin”, fabricados para que nadie pueda comparar precios. Compare desde semanas antes, fije un tope de gasto y revise la fecha de corte de su tarjeta. Compre en sitios oficiales, conserve comprobantes y desconfíe de enlaces enviados por mensaje: el fraude también anda de oferta. Y recuerde: un gran descuento en algo innecesario sigue siendo un mal gasto.

EL AGUINALDO

¿Qué hacer con el aguinaldo este diciembre?

R. Primero, conozca sus derechos: por ley equivale, como mínimo, a quince días de salario y debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre. Segundo, liquide deudas caras, sobre todo tarjetas de crédito: ese rendimiento garantizado supera a casi cualquier inversión. Tercero, forme un fondo de emergencia de unos meses de gastos. Cuarto, reserve una parte moderada para las fiestas, con presupuesto claro para cenas, regalos y viajes; el “ya veremos” no es un plan financiero. Si aún sobra, considere Cetes o ahorro para el retiro, comparando condiciones. Evite endeudarse para aparentar generosidad: la familia agradecerá el gesto, no el estado de cuenta. Un plan sencillo, escrito desde ahora, evita la cuesta de enero.