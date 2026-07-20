LOS CEMENTERIOS

¿Me puede decir cómo funciona el negocio de los cementerios?

R. Los cementerios operan como empresas inmobiliarias muy particulares. No venden tierra, sino derechos de uso a largo plazo, lo que les permite administrar espacios finitos con reglas estrictas. El ingreso principal proviene de la venta de lotes, criptas y servicios de mantenimiento. También generan flujo constante mediante cuotas anuales para conservar jardines y estructuras. En muchos países, la rotación es parte del modelo: cuando un lote deja de pagarse o se cumplen ciertos plazos, se reasigna según la ley local. La industria se ha diversificado con cementerios ecológicos, cremación y memoriales digitales, que reducen costos y espacio.

En esencia, es un negocio que combina gestión territorial, rituales culturales y administración perpetua.

LAS CÁSCARAS

¿Se pueden comer las cáscaras de plátano?

R. Sí se pueden comer, aunque casi nadie las consume por su textura fibrosa. Contienen fibra soluble, potasio y antioxidantes, pero requieren preparación adecuada. Cuando se cocinan, se suavizan y pueden usarse en guisos, infusiones o incluso en recetas veganas que imitan carne deshebrada. Lo importante es lavar bien la cáscara para eliminar residuos y pesticidas. En países tropicales, su uso culinario es más común y forma parte de prácticas de aprovechamiento integral de los alimentos. Comerlas crudas no es peligroso, sólo poco agradable. Si se busca reducir desperdicio, la cáscara es una opción viable, siempre que se prepare con calor y especias que mejoren su sabor.

LAS TROMPAS

Qué hay dentro de las trompas de los elefantes?

R. La trompa es una estructura muscular extraordinaria. No tiene huesos y está formada por más de cuarenta mil fibras que permiten fuerza y precisión. Dentro hay canales que conectan con la cavidad nasal, lo que les permite respirar, oler y emitir sonidos. También funciona como herramienta: succionan agua, levantan troncos y manipulan objetos pequeños. La trompa es tan sensible que detecta vibraciones mínimas del entorno, algo clave para la comunicación entre individuos. Su complejidad la convierte en un órgano multifuncional que combina respiración, tacto y fuerza. Para muchos investigadores, es el mejor ejemplo de evolución funcional en mamíferos terrestres.

LA LAVADA

Señor Lamont, ¿puede decirme cuál es la forma correcta de lavarse los dientes?

R. La técnica recomendada por odontólogos es sencilla pero precisa. Se debe usar un cepillo suave y colocar una pequeña cantidad de pasta con flúor. El movimiento ideal es corto y circular, sin presionar demasiado, para no desgastar el esmalte. Hay que limpiar la línea de las encías, la parte interna de los dientes y la lengua. Dos minutos bastan si se hace con atención. El hilo dental es indispensable para retirar placa entre dientes, y el enjuague ayuda a reducir bacterias. La clave es la constancia: dos veces al día y reemplazar el cepillo cada tres meses. Una rutina correcta previene caries y mantiene la microbiota oral en equilibrio, algo que muchos subestiman.

Nota: “aquí a mi derecha” dice que el floss se debe usar antes de cepillarse, yo lo hago al revés: ella tiene mejor dentadura.