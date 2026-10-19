EL ARGENTINO

¿Qué piensa usted don Alfredo, se ve probable o posible que Milei sea reelegido en Argentina?

R: Es demasiado pronto para afirmarlo. Las normas profesionales indican que no se deben predecir resultados electorales, pero sí analizar el contexto. Según medios argentinos y encuestas recientes, Javier Milei mantiene una base de apoyo sólida entre sectores que valoran su agenda de austeridad y desregulación. Sin embargo, también enfrenta críticas por el impacto social de los recortes y por tensiones con gobernadores y sindicatos. La elección dependerá de factores como inflación, empleo y capacidad de negociación política en los próximos meses. En resumen: hay señales de respaldo y señales de desgaste, pero ningún escenario está definido. Para información actualizada, conviene revisar fuentes confiables como La Nación, Clarín o Infobae.

DESCONGELAR

Señor Lamont, ¿es cierto que no se debe descongelar el pescado de la misma forma que la carne?

R: El pescado es mucho más delicado que la carne. Sus fibras son cortas, con poca estructura y menos tejido conectivo, lo que lo hace vulnerable a cambios bruscos de temperatura. Si se descongela a temperatura ambiente, las bacterias se multiplican rápidamente y la textura se vuelve blanda. En agua tibia, las proteínas empiezan a cocinarse y el sabor se deteriora. La carne resiste mejor estos procesos, pero el pescado pierde calidad en minutos. Lo ideal es descongelarlo en refrigeración o bajo agua fría dentro de su empaque. Así se conserva firmeza, sabor y seguridad alimentaria. El pescado exige paciencia: cualquier atajo se nota en el plato.

ES NORMAL

¿Por qué la Ciudad de México tiene lluvias tan intensas en verano, es normal o no? A mí me parece que han aumentado en intensidad.

R: La CDMX es una cuenca rodeada de montañas que atrapan humedad. En verano, los vientos del Golfo y del Pacífico empujan aire cálido hacia el altiplano; al elevarse, se enfría y forma tormentas rápidas y violentas. El “efecto isla de calor” urbano intensifica el proceso: la ciudad calienta el aire, lo hace ascender y favorece nubes de desarrollo explosivo. Por eso las lluvias suelen ser breves pero fuertes, con granizo y encharcamientos. No es caos meteorológico: es geografía, urbanismo y física trabajando juntos. La CDMX vive un verano de tormentas porque su forma y su tamaño así lo dictan.

LITIO

¿Qué lugar ocupa México en el mundo en la producción de litio?

R: México no es aún un productor relevante de litio. Aunque posee yacimientos prometedores —especialmente en Sonora— el país no figura entre los líderes globales. Según reportes internacionales, los principales productores son Australia, Chile, China y Argentina, que concentran más de 90% de la oferta mundial. México sigue en fase de exploración y desarrollo, con proyectos que avanzan lentamente por retos técnicos, regulatorios y de inversión. El litio mexicano es mayormente arcilloso, lo que complica su extracción frente a los depósitos de salmuera sudamericanos. En términos globales, México ocupa un lugar potencial, no actual: tiene reservas, pero todavía no producción significativa.