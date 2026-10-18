LA PASTA DE DIENTES

¿Qué era exactamente la pasta dental en la antigüedad?

R. La higiene dental tiene miles de años y, aunque los ingredientes nos parecerían extremos, la intención era la misma: limpiar y desinfectar. En Egipto se usaba una mezcla de piedra pómez, sal, menta y flores secas; era abrasiva, pero eficaz para eliminar sarro. Los griegos añadían cenizas de hueso y polvo de coral, convencidos de que fortalecían los dientes. En Roma se popularizó una combinación de carbón, especias y, sorprendentemente, orina, cuyo amoníaco actuaba como blanqueador. En China se preferían hierbas aromáticas y sales minerales. Aunque estos métodos dañaban el esmalte, revelan una preocupación constante por la salud bucal. La pasta dental moderna es heredera de esa búsqueda, pero con ciencia en lugar de intuición.

CLIMA

¿El clima de la Tierra siempre ha sido como el actual?

R. No. El clima terrestre ha cambiado de forma drástica a lo largo de millones de años. Hubo periodos de calor extremo, como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno, donde los polos no tenían hielo, y eras glaciares que cubrieron continentes enteros con kilómetros de nieve compacta. Estos cambios se deben a variaciones en la órbita terrestre, actividad volcánica, composición atmosférica y movimientos de placas tectónicas. Lo novedoso hoy no es que el clima cambie, sino la velocidad del cambio, impulsada por emisiones humanas que alteran el equilibrio natural. Entender el pasado climático permite contextualizar el presente y anticipar riesgos futuros. La historia del clima es, en realidad, la historia de la resiliencia del planeta.

LITERATURA JAPONESA

¿Por qué la literatura japonesa fascina tanto a lectores occidentales?

R. La literatura japonesa atrae porque combina sensibilidad estética con una mirada íntima sobre la vida cotidiana. Autores como Kawabata, Tanizaki o Murakami exploran emociones con una sutileza que contrasta con la narrativa occidental más directa. Además, la tradición japonesa valora el silencio, la impermanencia y la observación minuciosa, elementos que generan una atmósfera única. El lector occidental encuentra en estas obras una mezcla de exotismo y universalidad: costumbres distintas, pero sentimientos reconocibles. También influye la fuerza visual del lenguaje, que convierte escenas simples en experiencias casi cinematográficas. En un mundo acelerado, la literatura japonesa ofrece una pausa reflexiva que muchos buscan. No es solo estilo; es una forma distinta de mirar la existencia.

Nota: no olvidemos que esta misma cultura creo la Unidad 731 en Harbin, China, que entre 1935 y 1945 condujo de los experimentos humanos más atroces en la historia de la humanidad.