LAS NUEVAS

¿Cuáles son las nuevas reglas de etiqueta que sustituyen a las que quedaron pasadas de moda?

R. La etiqueta moderna ya no depende de cubiertos, silencios ceremoniales o saludos rígidos. Hoy las reglas se centran en convivencia digital y respeto contextual. Antes era descortés no contestar una llamada; ahora lo descortés es hacerla sin avisar. Antes se esperaba puntualidad estricta; hoy se valora avisar cualquier retraso con un mensaje breve. Incluso la cortesía en redes cambió: dar crédito a la fuente, evitar reenviar información dudosa y no etiquetar a alguien sin permiso. La regla de “no hablar de política en la mesa” evolucionó: ahora se pide evitar humillaciones, no los temas. .

LOS QUE DURAN

¿Por qué ciertos escándalos políticos duran más que otros?

R. En México, la duración de un escándalo depende de su capacidad de convertirse en símbolo. El caso de la Casa Blanca sobrevivió años porque encarnaba privilegio en un país cansado de desigualdad. Un ejemplo reciente con la misma lógica es el de Alejandra del Moral, cuya renuncia al PRI y posterior acercamiento al gobierno federal se volvió un símbolo de oportunismo político para unos y de pragmatismo para otros. La narrativa define la vida útil del escándalo. Sobre Peña Nieto, su situación marital es pública: se divorció de Angélica Rivera en 2019 y desde entonces mantiene una relación con la modelo Tania Ruiz, aunque ambos anunciaron su separación en 2023.

CIEGOS

¿Los murciélagos son ciegos?

R. No, es un mito que persiste porque su ecolocación parece incompatible con la visión. En realidad, todos ven, aunque su capacidad visual varía según la especie. Emiten sonidos, reciben ecos y construyen un mapa tridimensional del entorno con precisión milimétrica. La ecolocación es tan extraordinaria que eclipsa su vista, pero ambos sentidos trabajan juntos para cazar, orientarse y evitar depredadores. La ciencia demuestra que no son criaturas torpes que “chocan con todo”, sino navegantes nocturnos altamente especializados. La realidad biológica es más fascinante que la leyenda: combinan visión, ecolocación y memoria espacial para sobrevivir en entornos donde otros mamíferos fracasarían.

REFRITOS

¿A qué se debe esa insistencia de Hollywood en rehacer películas que ya funcionaron?

R. Los estudios rehacen películas no por falta de creatividad, sino por cálculo económico. Una historia conocida reduce riesgo: el público reconoce la marca, los críticos tienen referencias y la campaña de marketing es más sencilla. Además, los remakes permiten actualizar temas para nuevas generaciones. El auge reciente de reinterpretaciones de clásicos —como La Sirenita o Duna, que revitalizó una obra difícil de adaptar— demuestra que Hollywood busca nostalgia rentable. Las plataformas también influyen: un remake genera conversación en redes, atrae suscriptores y revive catálogos antiguos. No siempre funciona, pero la lógica es clara: en una industria donde un fracaso puede costar cientos de millones, repetir una fórmula probada es tentador. El cine es arte, sí, pero también negocio.