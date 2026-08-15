Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 15 de agosto de 2026

LOS SETTLERS

Existe alguna autoridad mundial que pueda juzgar a los “settlers” en Palestina y Gaza?

R. La pregunta aparece cada vez más en foros internacionales: ¿quién puede juzgar a los colonos israelíes por acciones en Cisjordania o Gaza? La respuesta es compleja. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en territorios palestinos, pero Israel no reconoce esa competencia y sostiene que Cisjordania es territorio disputado, no ocupado. La Corte Internacional de Justicia, por su parte, puede emitir dictámenes, como el de 2024 que declaró ilegales los asentamientos, pero no procesa individuos. En teoría, Estados con jurisdicción universal podrían investigar casos graves, pero políticamente es casi imposible. En la práctica, no existe una autoridad global con capacidad real de juzgar a colonos específicos. La discusión sigue abierta y profundamente politizada.

A LA LUNA

¿Por qué el regreso a la Luna es más político que científico?

R. La nueva carrera lunar no es una repetición nostálgica de los años 60; es una competencia estratégica. Estados Unidos impulsa el programa Artemis para establecer presencia permanente y controlar rutas de navegación espacial. China avanza con misiones Chang’e y planea una base lunar conjunta con Rusia. La Luna dejó de ser un símbolo y se convirtió en un recurso: minerales raros, agua congelada y la posibilidad de usarla como plataforma para misiones más profundas. La política entra porque quien domine la infraestructura lunar dominará la economía espacial del siglo XXI.

8 HORAS

¿Dormir ocho horas es obligatorio para todos?

R. El famoso “todos deben dormir ocho horas” es uno de los mitos más difundidos. La evidencia muestra que la necesidad de sueño varía según genética, edad, estilo de vida y salud metabólica. Algunas personas funcionan perfectamente con seis horas; otras necesitan nueve. Lo que sí es universal es la calidad del sueño: ciclos completos, horarios regulares y ausencia de interrupciones. El mito persiste porque simplifica un tema complejo y porque la industria del bienestar lo convirtió en mantra. La ciencia es más matizada: lo importante no es el número mágico, sino la consistencia. Dormir bien es un hábito, no una cifra. Para dudas específicas, consulta siempre fuentes profesionales.

Nota: yo duermo regularmente seis horas, a veces cinco y cacho y otras, pocas, 7.5 horas.

DE ORIGEN

¿Por qué ciertos museos se resisten a devolver piezas a sus países de origen?

R. La discusión sobre repatriación cultural se intensificó en la última década. Museos como el British Museum argumentan que las piezas forman parte de “patrimonio universal” y que su exhibición garantiza conservación y acceso global. Países como Grecia, Egipto y México responden que la historia no puede separarse de su contexto y que muchas piezas salieron mediante saqueos coloniales. El caso de los Mármoles del Partenón es emblemático: Grecia los reclama desde 1832. La resistencia de algunos museos no es sólo cultural; es económica y simbólica. Perder piezas significa perder prestigio, visitantes y narrativa. La repatriación ya no es un debate académico: es una disputa sobre memoria, identidad y poder.