¿A QUÉ VINO?

¿Cuál era la finalidad de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México y qué esperaba lograr?

R. La visita de Isabel Díaz Ayuso tenía un objetivo claro: proyectarse internacionalmente y reforzar su narrativa de “modelo Madrid” ante audiencias fuera de España. Su equipo buscaba posicionarla como figura global en temas de libertad económica y gestión urbana, un mensaje diseñado para consumo político interno. En México, la agenda incluía encuentros con empresarios y organizaciones afines, además de entrevistas que amplificaran su perfil. El problema surgió cuando ese discurso, pensado para debates españoles, se leyó en México como crítica directa al gobierno federal. La falta de coordinación diplomática amplificó la fricción. La visita terminó mostrando que la política exterior exige calibrar contexto, tono y público, algo que ningún estratega puede ignorar sin consecuencias.

JUEGO Y APUESTAS EN LÍNEA

¿Son el juego y las apuestas en línea un peligro para los adultos mayores en México?

R. El mercado del juego en México valía 2,700 millones de dólares en 2024 y el segmento en línea crece a un ritmo anual de 15%, impulsado por el uso masivo de teléfonos inteligentes; 60% de las apuestas ocurre en plataformas ilegales extranjeras que operan sin ningún control. La regulación va muy por detrás de la realidad: las leyes vigentes se crearon antes de que existiera el juego digital. Los adultos mayores son de los grupos más afectados. En Sinaloa, son los pacientes más frecuentes en los centros de tratamiento por ludopatía. En Mérida, las apuestas en línea se dispararon durante la pandemia y nunca bajaron. Los expertos señalan que el juego suele enmascarar depresión, y como se percibe como entretenimiento inocente, el problema tarda mucho en detectarse. México apenas empieza a legislar al respecto.

SE AGITA

¿Por qué se “agita” el agua antes de un clavado alto y cómo sobreviven los clavadistas de La Quebrada?

R. Esto se debe a que el agua quieta es traicionera. Desde unos 10 metros, la tensión superficial crea una lámina rígida que puede lastimar tanto como una tabla. Al agitarla se rompe esa película y se generan turbulencias que permiten que el cuerpo penetre sin recibir un golpe seco. Los clavadistas de La Quebrada saltan desde 28 a 35 metros, pero no son suicidas: esperan la cresta de la ola, que eleva el nivel del mar hasta 4 metros, reduciendo la altura real del impacto. Entran verticales, con mínima superficie expuesta, y conocen cada corriente del acantilado. No es magia ni valentía romántica: es física, técnica y precisión absoluta. Y la precisión, Alfredo, siempre cobra factura al que la subestima.

AFROMEXICANOS

¿Por qué se discrimina tanto a los afromexicanos?

R. Terrible. La discriminación hacia los afromexicanos persiste por una mezcla de racismo estructural y una narrativa nacional que los borró durante siglos. México se contó a sí mismo como mestizo y dejó fuera a quienes no encajaban en ese relato. El resultado es visible en el poder político: en 2021, tras la reforma que obligó a los partidos a postular personas afromexicanas, sólo una diputada federal, Rosa María Castro Salinas, llegó al Congreso. Antes de ella, prácticamente nadie. Ni un gobernador ni un senador ni un alcalde de ciudad grande. Esa ausencia no es casualidad, es síntoma. En la Costa Chica, comunidades enteras siguen enfrentando estereotipos que las reducen a folclor o pobreza. El país presume diversidad, pero la representación real sigue siendo mínima. Reconocerlo incomoda, aunque es el único camino para desmontar un racismo que muchos prefieren negar.