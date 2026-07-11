LOS ÁRBITROS

¿Los árbitros de futbol hablan entre sí sobre los jugadores que hacen trampa, simulan caídas o juegan sucio?

R. Claro que sí, y es un sistema más organizado de lo que parece. Antes del partido, los árbitros reciben informes sobre jugadores conocidos por simulación, pérdida de tiempo o juego agresivo. Durante el juego, el equipo arbitral se comunica por auricular y se alerta mutuamente sobre jugadores que buscan penal o provocan al rival. Al terminar el encuentro, el árbitro elabora un informe detallado que alimenta bases de datos usadas por paneles disciplinarios y futuros colegas. Existe además una red informal: los árbitros experimentados saben perfectamente quiénes son los “clientes” habituales. La llegada del VAR cambió el panorama radicalmente, convirtiendo la simulación en una apuesta de alto riesgo. El árbitro moderno es menos juez de línea y más jugador de ajedrez que anticipa los movimientos antes de que ocurran.

LA SUMA

¿Existe algún truco matemático para sumar todos los números del 1 al 100 sin usar calculadora?

R. Sí, y lo descubrió un niño. Cuenta la leyenda que el matemático alemán Carl Friedrich Gauss tenía apenas nueve años cuando su maestro pidió al grupo sumar todos los números del 1 al 100, esperando mantenerlos ocupados un buen rato. Gauss entregó la respuesta en segundos. Su truco fue emparejar números de los extremos opuestos de la secuencia: 1 más 100 es 101, 2 más 99 también es 101, 3 más 98 igual. Ese patrón se repite exactamente 50 veces, así que basta multiplicar 101 por 50 para obtener 5,050. La fórmula universal es n multiplicado por n más uno, dividido entre dos. Gauss llegó a ser considerado el príncipe de las matemáticas. Su maestro nunca se recuperó del golpe.

EL JURADO

¿Existe el juicio por jurado en México?

R. No, México no utiliza el juicio por jurado. A diferencia de Estados Unidos, donde 12 ciudadanos deciden la culpabilidad de un acusado, en México esa responsabilidad recae en jueces profesionales. La Constitución de 1917 eliminó el jurado popular que existió en el siglo XIX. Con la reforma judicial de 2008, México adoptó el sistema acusatorio oral, con audiencias públicas ante jueces de control y tribunales colegiados de tres magistrados. Quienes defienden el jurado popular argumentan que es más difícil corromper o presionar a 12 ciudadanos anónimos que a un solo juez, argumento que cobra especial peso en países donde la independencia judicial enfrenta desafíos. Es una reflexión que México no debería descartar tan fácilmente, considerando que en algunos juzgados la balanza de la justicia tiene precio de lista.

POPULISMO EUROPEO

¿Qué explica el avance del populismo de derecha en Europa?

R. A diez años del Brexit (que la mayoría de los británicos ahora lamentan), el populismo de derecha vive un ciclo de expansión sostenida. Partidos como National Rally en Francia y Alternative for Germany registran hoy niveles de favorabilidad superiores a los de cuando empezamos a medirlos. Este crecimiento refleja una mezcla de malestar social, desconfianza en las instituciones y una política europea cada vez más fragmentada. La combinación de inflación, migración y desgaste de los partidos tradicionales ha abierto espacio para fuerzas que prometen respuestas rápidas a problemas complejos.