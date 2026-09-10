ZAHO DE SAGAZAN

¿Por qué la música de Zaho de Sagazan ha capturado tanta atención?

R. La joven francesa ha logrado algo poco común: unir sensibilidad poética con una producción electrónica que nunca sacrifica emoción. Su voz, frágil y poderosa a la vez, conecta con oyentes que buscan autenticidad en tiempos de saturación digital. Cada canción parece una confesión íntima que se transforma en un estallido sonoro. Además, su presencia escénica transmite vulnerabilidad sin perder fuerza, lo que la vuelve memorable.

En México, su popularidad crece gracias a plataformas que amplifican artistas alternativos. No es sólo una moda europea, sino una propuesta que dialoga con inquietudes universales como el amor, la pérdida y la identidad. Su ascenso confirma que la sinceridad musical sigue teniendo un lugar privilegiado.

Le comparto que he sido aficionado a la música de Zaho por algún buen tiempo.

LA LUNA

¿Qué explica el renovado interés por la exploración lunar?

R. La Luna ha recuperado protagonismo por razones científicas, geopolíticas y económicas. Varias agencias buscan establecer bases permanentes que permitan probar tecnologías para misiones más ambiciosas, como viajar a Marte. También existe interés en recursos como el hielo, que podría convertirse en combustible espacial. China, Estados Unidos y Europa compiten por liderazgo, lo que acelera inversiones y proyectos. Para México, este auge abre oportunidades educativas y de colaboración internacional. La Luna ya no es sólo un símbolo romántico, sino también un laboratorio estratégico que definirá la próxima etapa de la exploración humana. Su cercanía la convierte en el punto ideal para ensayar la vida fuera de la Tierra y comprender mejor nuestro origen.

ARROZ

¿Qué simboliza arrojar arroz en las bodas?

R. La tradición de lanzar arroz a los recién casados tiene raíces antiguas que celebran fertilidad, prosperidad y abundancia. En diversas culturas, el grano representa vida y continuidad, por lo que se convirtió en gesto de buenos deseos hacia la nueva pareja. Con el tiempo, la costumbre se adaptó y hoy funciona como un momento festivo que marca el cierre de la ceremonia. En México, muchas bodas mantienen este ritual, aunque se han incorporado alternativas como pétalos o semillas biodegradables para evitar desperdicio. El acto conserva su fuerza simbólica: acompañar a los novios con una lluvia de esperanza que anuncia un futuro compartido. Más allá del folclor, es una expresión colectiva de alegría que une a familia y amigos.

YORGOS LANTHIMOS

¿Por qué el cine de Yorgos Lanthimos genera tanta conversación?

R. El director griego ha construido un estilo que desafía expectativas. Sus historias exploran comportamientos humanos extremos sin caer en el sensacionalismo. La estética fría y calculada contrasta con emociones intensas que emergen de personajes complejos. En México, su cine atrae a espectadores que buscan propuestas distintas a la fórmula comercial. Lanthimos invita a reflexionar sobre poder, deseo y moralidad mediante situaciones absurdas que revelan verdades incómodas. Sus películas no buscan agradar, sino provocar. Esa valentía narrativa lo ha convertido en referente contemporáneo y explica por qué cada estreno genera debate. Su obra demuestra que el cine puede ser un espacio para cuestionar lo que consideramos normal y explorar zonas menos cómodas.