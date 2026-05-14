Varias pichadas

¿Ustedes se imaginan un juego sin ningún ruido o sin las distracciones “extradiamante” actuales? Los Louisville Bats (Triple A de los Rojos de Cincinnati) se acaban de aventar esa excelente idea, así sin videos ni música en los altoparlantes, está para pensar en serio si queremos regresar a ese beisbol en su “estado puro” o, al menos, sin tanto jolgorio como para sentir que estamos en un antro y no en la fiesta del diamante… bien puede también ser una reflexión para darse cuenta de que “los bananas” venden un show y nada más.

Porque, lo que es el beisbol y su expectativa se ve bastante saludable: cosa de observar el entradón en el Fenway para el choque entre los locales Medias Rojas de Boston con unos Phillies de Filadelfia ahora dirigidos por Donnie Baseball Mattingly; hubo una promoción que les salió de maravilla y un ambientazo alrededor del diamante como debe ser.

Es fascinante lo que está sucediendo con el equipo de los Atléticos hoy sin ciudad, la franquicia para un futuro cercano en la ciudad de las apuestas, Las Vegas; hoy son líderes de una muy impredecible división oeste de la Liga Americana y de verdad es alegre verlos jugar con descaro, con intensidad y con varios chavalos, los cuales en serio esperemos que no se pongan oootra vez a vender como si fueran cheques.

Como para recordar al perenne manejador de la insignia, los Bravos de Atlanta han comenzado a tope de nivel y la gran pregunta es si soltarán ese liderato actual de una resbalosa división este de la Liga Nacional, donde los ya mencionados Phillies siempre pueden dar el campanazo y definitivamente la cosa con los Mets de Nueva York no puede ser tan mala siempre, deben regresar, ¿verdad?

No podemos decir que “ya se armó la carnita asada”, pero los representantes del sindicato y de las Grandes Ligas ya tuvieron su primera reunión anteayer en la mencionada urbe de hierro, en pos de llegar a un (¿hoy imposible?) acuerdo y evitar eso que algunos ya ven como un crash course y estamos hablando de una inminente huelga, la cual sería, con todas sus letras, una ESTUPIDEZ cuando estamos viendo un verdaderamente agradable altísimo nivel de pelota, el negocio está saludable como nunca… aunque, bueno, los dueños ya sabemos cómo cuidan su dolariza, por algo Ebenezer Scrooge ha sido un personaje.

Poco se habla de cómo el acuerdo entre la firma Nike y MLB fenece con la temporada de 2029 y viene al caso porque Under Armour ha bajado muchísimo su perfil, la marca en su momento designada para lo que actualmente vemos, entonces la pregunta bien puede ser: ¿alguien podría hacerle competencia a la palomita en tres años?

Mañana transmitirán el Yankees vs. Mets en el Times Square de Nueva York, no cabe duda que será un exitazo y dará mucho para platicar esa transmisión de Apple TV.