Qué difícil

Aterrizan estas letras mientras los Medias Rojas de Boston están en pos de romper una marca histórica de 1946, la cual ya empataron: esas 15 victorias de los patirrojos fueron parte del porqué serían campeones de la Liga Americana.

Llegarían hasta la Serie Mundial para sucumbir ante los GLORIOSOS Cardenales de San Luis por cuatro juegos a tres, dirigidos los bostonianos por un verdadero come años del diamante como Joe Cronin, quien jugó por 20 temporadas y posteriormente tendría su labor final con 14 años como presidente de la Liga Americana, cuando todavía existió ese cargo y tenía, por cierto, una razón de ser.

Es lo bonito de juntar la historia con los números convertidos en récords; se nos dice “están hechos para romperse”, aunque —Joe DiMaggio aparte— la emoción enorme de ver cómo pueden pulverizarse esas cifras otrora invencibles, es todo un factor extra para estar pendientes. No es menor cómo los de Boston están enfrentando a unos Orioles de Baltimore, a quienes ya les ganaron el “15” y no son para nada unos flanes desde Maryland, con el power de Pete Alonso, también a una buena racha de meterse en la pelea de una siempre vibrante División Este.

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“Nunca había sido tan difícil batear en Grandes Ligas como hoy en día”, esto lo puede escuchar cualquiera y hace total lógica, la cuestión va con los datos de cómo ha aumentado la recta promedio en los últimos 10 años, de 93.2 mph a 94.8 mph, y esto sin contar lo mortífero de sinkers, curvas, cambios (peor con esos rectazos), slurbs y cuanto más hay, incluyendo el cutter.

Es hasta entendible el contraste del cómo, para este año, la tendencia de los diez años recientes sigue bajando de 61.5% a 54.8% en el uso de esa pichada de velocidad; o sea, ya es casi un hecho ineludible que vas a ver pedradas de entre 92 y 98 mph en un turno, aunque no son ni dos de tres, en promedio, es más hacia la mitad, claro, éntrale a un slider con efecto no tan “de nueve a tres”, a ver si está suave la onda.

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Qué pedazo de pelotero es este CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, bateando 4 de 4, con doblete y robo en un juego, previamente bateando tres vuelacercas en dos juegos previos de la serie contra los Rockies de Colorado, mostrando un vigoroso .356 de Avg en julio, como para que la discusión de su equipo (con 52-51 al momento) podría cambiarlo y obtener algo MUY BUENO en retorno.

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Otro pelotero interesantísimo sigue siendo Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, hoy con indicador serio para pelearle el MVP de Liga Nacional nada menos que al samurái Shohei Ohtani.

La clave para estar en ese gran aporte apoyado por lo numérico: este veloz rubio sabe trabajar las bases por bolas, haciéndose mucho más peligroso al ponerse en los senderos.