Inversiones diversas

Tenemos en esta temporada un nivel de pelota increíble, en verdad puede uno presenciarlo desde un agarrón entre los Cerveceros enfrascados con los Cachorros, con éstos haciéndole daño al superlanzador Jacob Misiorowski por medio de los tablazos del estelar Alex Bregman: hay mucho en juego en esa serie y en varios frentes.

Y es así como gusta, llena el ojo ver incluso cómo los mismísimos Dodgers en verdad sudan frío para sacar algunos resultados, aun con su nómina de multimillonetas. Ése es el factor como para dimensionar el tamaño del espectáculo del beisbol ligamayorista en sí y la GRAN OPORTUNIDAD en cuanto a la presencia como grupo empresarial en ese Club de Dueños, donde ya vimos cómo se incrementa casi exponencialmente el valor de una franquicia con el paso de los años.

Apenas nos recuperábamos de la “peculiar” presentación de los nuevos dueños de los Padres, con ese enorme capital aportado para la compra de un equipo con el sueño de conquistar su primera Serie Mundial, cuando de repente ¡BOOM!, otra franquicia cambia de dueños y esto se pone interesante porque… insistimos, en cuanto al nivel de juego está fabuloso, el dinero en las cuentas, ¡también! Independientemente de si Arte Moreno fue un PÉSIMO dueño (es el consenso por allá) al tener a Shohei Ohtani y a Mike Trout juntos para no ganar NADA, independientemente de la vergüenza con el contrato de Anthony Rendon y las poquísimas oportunidades para peloteros mexicanos, el tipo a la sorda siempre sí llevó un proceso para vender a los Angelinos también de Los Ángeles por ese dineral casi idéntico en comparación a la venta de los mencionados frayles, aunque…

El “truco” importante con los alados es su origen desde el emporio Disney, desde cuando ya contaban con el estadio como casi lujoso activo en esa California de altísimo valor comercial por metro cuadrado de terreno; Stan Kroenke compró una ubicación PREMIUM en el mercado inmobiliario.

Harán los Angelinos algo como lo que con éxito están generando mucho capital los Bravos, con los Orioles y los Mets dirigiéndose a esa ruta.

Viene lo denso de cuanto está sucediendo y no estamos hablando de Polymarket anunciándose en los espacios de MLB, comenzó la era de inversión, desde firmas de private equity en 2019 y —hay mucha confidencialidad— al parecer alcanza varios equipos importantes hoy; eso de que los dueños aprobaron un máximo de 15% de inversión en las franquicias, bueno, ahí está el caso de los Padres.

Hoy, el nombre clave es “ARCTOS”, pero veremos cuántos más se suman —misteriosamente o no— a ese celoso “Club de dueños” y esperemos que no sean fondos buitre jugueteando con nuestro Rey de los deportes.