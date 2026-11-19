Después de una brillante temporada en las Grandes Ligas, todos esperaríamos una antesala llena de anuncios rimbombantes con esos contratos anhelados por los fans de todos los equipos.

Si eres aficionado a los Yankees de Nueva York, alguien quien le ayude a Cam Schlittler a no ser un brazo casi solitario; si eres de esos azulados Dodgers de Los Ángeles, algo de power o al menos que se recuperen los “del hospital”, siempre esos equipos de amplias expectativas están con la esperanza del notición, de la suma solucionadora de dos–tres caballones para solucionar las carencias.

El comisionado del beisbol de Las Mayores ha declarado algo fuerte en lo relativo a no comprometerse con una “implementación definitiva” de un “piso y un techo” salariales, suscitando con esta declaración casi la mesa puesta para pensar en ese “parón” de parte del sindicato de peloteros (MLBPA) desde el próximo 1 diciembre (en dos martes).

Ya es casi una mecánica, en el reciente 2021 tuvimos una nada agradable probadita de cómo se vive la incertidumbre de una posible “falta de temporada”, aunque —también sobreviviendo al golpazo del covid— se recalendarizó aquella temporada y se jugaron los 162, un poco a regañadientes.

Aquí la cosa está complicada cuando un pecado es el de la tentación, de una complicación para respirar y… también para obtener la comida para la familia: LA AVARICIA.

Es de asombrarse cómo los peloteros están a que 258.2 mdd no sean una nómina máxima y ESPECIALMENTE que 180.2 mdd no sean un mínimo para establecer un (hoy increíblemente inexistente) “diamante parejo” o, al menos, no tan dispar; al menos garantizas ganancias más parecidas para todos, quizás ayudando a los —todavía lejanísimos en protección— peloteros ligaminoristas.

Claramente, en esta cepillada a la certeza pueden estar agitando las aguas por ahí algunos dueños los cuales NI LOCOS dejarían ir mdd en pagar mejor a una nómina completa de su equipo; para pensarle, aunque el comisionado Rob Manfred sabemos perfectamente que ni en una pesadilla alucinante se pelearía con esos propietarios.

¡Ojo al dato de cómo los propietarios sí están ajustando (¿realmente?) la propuesta del porcentaje de ganancias a favor del MLBPA!, al igual aumentando el salario mínimo —igual podría verse como “trampita”— y esa generosidad tan suya con el soltar un poco la rienda de una agencia libre más “abierta”.

Punto fortísimo es el de los bloqueos de señal de tv (blackouts) allá en los United States, acá no lo resentimos, pero andan duro y dale con ese tema.

Bien dicen: a principios de febrero veríamos si no se “aflojan” esos hoy voluntariosos representantes de los peloteros: la papa es la papa, pero, ¡ah, cuánta avaricia impera! y el Rey ahí quizá con insomnio…