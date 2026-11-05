¿Ansiada libertad?

Con dos acumulaciones en la lista total, se contaban 176 agentes libres para el sistema del beisbol de las Grandes Ligas.

Dicho de otra manera, al momento tenemos algo como 6.7 rosters activos (de 26 peloteros, pues, y no ampliados a 40) en una lista de jugadores buscando un contrato de cara a una temporada de 2027 aún incierta para estas fechas…

Aquí cabe el tremendo paréntesis de si se tiene no el calendario de acciones para ese próximo año, justo después de este exitosísimo ’26 —aunque hagan menos al rating de la Serie Mundial—, donde los equipos tuvieron ganancias récord como entidades unitarias, es decir, el capital generado por cada una de las 30 franquicias tuvo aumentos en total, en monto por operación, incluso aumentando la cantidad de marcas involucradas con la pelota ligamayorista.

Y bien dicen aquello de “donde no hay harina, hay mohína”, aunque aquí podríamos adaptar el dicho con “demasiada harina, genera inquina”, pues la tensa cuerda del estira/afloja entre los dueños y el sindicato de peloteros probablemente nos está privando de este gran espectáculo como una continuación de este maravilloso año beisbolero.

Es muy en serio cuando se habla del riesgo de “no temporada” siguiente: sea parón, huelga como tal, algo administrativo, el gremio de los peloteros en su más reciente comunicación está hablando de cómo las propuestas de los dueños están atentando contra “sus más elementales derechos” y eso, como sabemos, de ninguna manera puede ser un buen signo…

Mientras, para los peloteros Randy Arozarena, Seiya Suzuki, Brandon Lowe, Trevor Rogers, Adrián Morejón, David Bednar, Jake Bauers y Ryan Jeffers la oferta calificada de esos nada despreciables 23.15 mdd parecería venirles de maravilla; vaya contraste con todos esos peloteros sin destino definido para ese próximo y casi inminente próximo año.

Concretándose ese “parón” en MLB para 2027, quizá varias ligas alrededor del mundo podrían contar con algunos de esos agentes libres sin contrato, la otrora Liga “Mexicana” podría aumentar su personal para el vano “reciclatón” anual de foráneos entre los rosters de equipos apurados, por supuesto, con el pelotero mexicano cada vez más ignorado en nuestro propio país.

De hecho, esa propuesta reciente de Las Mayores para un aproximado de entre 150-180 mdd de piso/techo para la nómina anual de un roster (de cara a 2028), podría verse bien en el papel, aunque… ¿quéee creeeen? Eso no gusta a los peloteros porque significa que los Dodgers, los Mets y los Yankees no estarían pagando a sus “Juanes Soto” o a cualquier otro de esos contratos multianuales, los cuales terminan muchas veces siendo algo cercano a un fiasco.

Se habló de bajar a 154 juegos (no los 162) y parecen palos de ciego, ¿así quieren una expansión a 32 equipos? Vaya lío.