Preparan la pasarela de alcaldes

Como cada noviembre, los alcaldes de la Ciudad de México inician mañana la pasarela en Donceles para limosnear los recursos con los que trabajarán el próximo año, que será electoral, lo que dificulta aún más las cosas.

De por sí los alcaldes tienen que ir con escudo y casco contra los embates de los diputados, sobre todo de la mayoría legislativa, que se da un festín con los gobernantes de oposición.

Mañana abre temporada Javier López Casarín, de Álvaro Obregón, quien, por cierto, tendrá entre sus principales detractores a sus propios compañeros guindas, que si bien no se atreverán a lanzarse contra uno de los suyos, sí le harán el vacío y permitirán que otros lo descuenten.

Y es que la pasarela coincide con el proceso interno de Morena para definir su alineación para 2027, y López Casarín se ha peleado con medio mundo, incluyendo integrantes del clan Batres Guadarrama, con influencia en el partido.

Se da por hecho que Javier será sometido a una fuerte presión por parte del PAN, donde las diputadas Liz Salgado y Claudia Montes de Oca lo tienen bien estudiado. Habría que ver cómo lo trata su compañera Valentina Batres, a quien no le hace mucha gracia.

Después del alcalde de Álvaro Obregón le sigue Nancy Núñez, otra alcaldesa del clan, que ha hecho un trabajo desastroso en Azcapotzalco.

No hay encuesta que no la ubique entre los últimos lugares, a lo que hay que agregar el activismo de su compañera Gabriela Jiménez, quien desde San Lázaro hace campaña en su contra porque quiere ocupar su silla.

Aunque Nancy es protegida del oficialismo —a pesar de lo malita que es—, es un hecho que Gaby operará con algunos diputados que simpatizan con ella o con miembros de la oposición que le podrían tirar paro en la comparecencia.

Tanto Núñez como López Casarín tienen que caminar por un sendero de espinas, sobre todo de color guinda, que es aún más peligroso.

El tercero del día será el panista Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, a quien sólo algún loquito de Morena o, en una de ésas, de MC —por aquello de que Royfid Torres pudiera apuntarse para la alcaldía— pudieran lanzarse contra él.

¿Qué le podrían reclamar al panista que no sean algunas calles con baches, como en el resto de la ciudad, que, por cierto, ya empezó a atender?

Porque Mendoza tiene a su alcaldía como una de las más seguras del país, lo cual sus gobernados agradecen, sobre todo en estos momentos donde en cualquier lado hay balaceras, atracos y otros delitos.

Como quiera, será interesante ver el inicio de estas comparecencias, cuya importancia radica en que, por castigar políticamente a un alcalde, sus gobernados puedan salir afectados por falta de presupuesto para servicios.

CENTAVITOS

Y si las comparecencias de mañana serán muy incesantes para abrir boca, todo el mundo se empieza a saborear las que están programadas para el siguiente viernes, pues también están enmarcadas en la lucha política para 2027. Ese día abrirá la sesión el panista Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa, quien ha hecho un buen trabajo en general, sin meterse en grillas innecesarias. Igual estará Janecarlo Lozano, de GAM, que seguramente será cobijado por sus compañeros de Morena, aunque la presencia estelar será la de Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, que está en la mira de la 4T, por lo que su presencia sacará chispas. El tema es que siempre que comparece Alessandra les da una trapeada a los oficialistas, que se quedan con dolor de estómago, aunque ésta será muy, pero muy especial.