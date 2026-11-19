Muy interesante será ver quiénes se anotan, de aquí al sábado, como aspirantes a diputados por Morena en la Ciudad de México, pues con ello se podrán ir descartando a los que querían una alcaldía para 2027 y no les dio.

La dirección nacional guinda fijó como plazo del 18 al 21 de noviembre, para quienes aspiren a defender la transformación en los distritos locales del país, y eso obligaría a los interesados a renunciar a sus aspiraciones como alcaldes.

Las miradas están puestas especialmente sobre Morena, pues entre los guindas es más evidente la rebatinga, por el hecho de que son más alcaldías, y en ese partido no se distinguen precisamente por respetar lineamientos.

Se anticipan duros choques en Azcapotzalco, por ejemplo, donde la tapatía Gabriela Jiménez no ha quitado el dedo del renglón desde de que en 2024 perdió ahí, por una imposición de los duros, que respaldaron a Nancy Núñez.

Aunque recibió una diputación federal como premio de consolación, e incluso una de las tantas vicecoordinaciones en San Lázaro, Gaby insiste en pelear el territorio, donde ha armado una estructura paralela.

No es raro que en sus redes publique constantemente lo mal que Nancy está en prácticamente todos los rubros, especialmente en seguridad, donde le da bola a robos, asesinatos y actividades criminales en la demarcación.

Habrá que recordar que en 2024 Jiménez era la candidata de Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, quien incluso la acompañó cuando se dieron a conocer los resultados de la encuesta que favoreció a Núñez.

Delgado no pudo imponerla ahí, pero sí en San Lázaro, desde donde ha mantenido un golpeteo constante contra Nancy, que tampoco se ayuda mucho, pues está calificada como una de las peores alcaldesas locales, y muchos consideran un riesgo que busque reelegirse.

Otro territorio que arde para la 4T es Miguel Hidalgo, donde la también diputada federal María Teresa Ealy completó su registro, acompañada por el Cero Votos, Arturo Ávila; el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y su compañera de bancada, Dolores Padierna.

María Teresa es un rostro fresco en la política, y su registro puede afectar los planes de su compañero exalcalde Víctor Hugo Romo, que añora la alcaldía y ha dejado ver sus intenciones de buscarla de nuevo.

Aunque también es dado a fintar, y en una de ésas da el espaldarazo a Ealy, a cambio de alguna compensación, sin importar que su compañera Cecilia Vadillo, a quien lleva tres años haciéndole creer que igual puede ser alcaldesa, quede volando.

CENTAVITOS

Vaya puntería de Clara Brugada, que después de haber prometido gallinas ponedoras para todos los chilangos, se le ocurre visitar Tlalpan, donde hace un par de semanas un diputado capitalino pidió licencia para competir por esa demarcación. El asunto es que el joven diputado se autodenominó El Gallo de Tlalpan, y con tantas gallinas ponedoras a ver si no hace de las suyas, algo que no le gustaría a la alcaldesa Gabriela Osorio, quien le tiene pavor al chaval… Hasta el MP llevará la morenista Elizabeth Mateos su pleito con la panista Daniela Álvarez, quien otra vez le repitió en tribuna que más de una vez la buscó para que le ayudará a golpear políticamente a la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz. Mateos respondió a Daniela que también ella le pidió ayudarla a su vez, a golpear a su coordinador, Andrés Atayde, quien no le dio la vicecoordinación del grupo, supuestamente por machista. El pleito crece, mientras Morena y PAN presumen unidad.