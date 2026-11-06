Lluvia de informes en la CDMX

La lluvia de informes de gobierno y legislativos que se ciernen sobre la Ciudad de México no hace sino calentar aún más el ambiente preelectoral que se vive en la capital del país rumbo a la renovación de alcaldías y curules legislativas.

Aunque no es exclusivo de Morena, es en este partido donde se están concentrando los eventos más importantes, dado que la dirigencia guinda ha jurado —y sus fieles le creen— que la definición de las candidaturas será por encuesta.

Entre tantos informes legislativos hay que destacar el que el diputado Pedro Haces Lago tiene programado el fin de semana en La Joya, en Tlalpan, campo de beisbol donde, incluso, se le ha visto conectar algunas batazos domingueros.

El evento de Haces Lago es en especial relevante porque el diputado local es el único que ha desafiado abiertamente a la alcaldesa de su partido, Gabriela Osorio, en la lucha por la candidatura de la 4T para esa demarcación en 2027.

Y como cada que hace un evento Haces Lago retaca los espacios, muy interesante será ver qué personajes lo acompañan esta vez. A los anteriores han ido diputados locales, federales y hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, entre otros.

El asunto es que, como hace algunas semanas la Presidenta le echó porras en la mañanera a Osorio, calificándola como “la mejor alcaldesa que ha tenido Tlalpan en su historia” —incluso por encima de ella—, habría que ver de dónde sacó sus otros datos.

Porque la inquilina de Palacio Nacional tendría que saber que Gaby ha sido calificada como una de las peores alcaldesas de la CDMX en cada encuesta que se publica. De todos modos, el ánimo presidencial debe pesar.

Como quiera, hay que estar pendientes del chaval, pues, como buen aficionado a la tauromaquia, Pedro ya se lanzó al ruedo y tendrá que hacerle la faena al ganado que le pongan.

Su popularidad está muy por arriba que la de la alcaldesa, pero Morena aún le puede aplicar la cláusula de género y, de ese modo, sacudírselo sin afectar —en teoría— la unidad de la 4T.

El asunto es que Haces Lago ha advertido que esta vez no se bajaría de la candidatura, dejando abierta la posibilidad de aceptar la nominación de otras fuerzas políticas, que pudieran ser el PVEM, Movimiento Ciudadano o una alianza PRI-PAN.

Si el diputado mantiene su decisión, seguramente metería en un gran problema a los morenos, que estarían en riesgo de perder de nuevo la alcaldía de la inquilina de Palacio Nacional.

Otro informe interesante es el de la diputada morenista Leonor Gómez Otegui, quien busca ser candidata guinda en Cuauhtémoc. Y está claro que la diputada legal tiene más méritos que Citlalli Hernández o el Cero Votos Ávila, pero no es de la cúpula.

Como quiera, hace su luchita y en redes difunde buenos materiales, y aunque no sea la favorita, sí calienta más el ambiente.

CENTAVITOS

Y hablando de definiciones políticas, vaya alharaca que causó la difusión de un presunto comunicado oficial de Morena donde daba a conocer a sus primeros cuatro candidatos a alcaldes en la CDMX, donde mencionaban a Aleida Alavez en Iztapalapa, Gabriela Solorio en Tlalpan, Pablo Trejo en Iztacalco y Víctor Hugo Lobo Román en GAM. El alboroto fue tal, que hasta Citlalli tuvo que salir a aclarar que el documento era fake, pero para entonces ya varios habían consumido varias canastas de bolillo para el susto. La nota era falsa, aunque en Morena luego acostumbran a lanzar anzuelos para medir reacciones y ver quién pica.