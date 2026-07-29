El juego de las sillas en el PAN

Este sábado asume como secretaria de Acción Juvenil del PAN capitalino Fernanda Azuceno, cuyo nombramiento será ratificado en la asamblea estatal convocada por la actual dirigente en la CDMX, Luisa Gutiérrez.

Quizá a la mayoría no le diga nada el nombre de Fernanda, quien proviene de una familia conocida por organizar fiestas patronales, y tendrán razón en no saber muy bien quién es ella.

Pero más que el nombre, lo importante es la posición que ocupará, pues el grupo dominante del PAN, a cuyos integrantes se les conoce como Los Quintos, ha pasado por ese puesto antes de llegar a ser legisladores o alcaldes en la CDMX.

La joven Azuceno es identificada con Andrés Atayde, actual dirigente de la bancada panista en Donceles, y su nombramiento se juntará con el de la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, que a partir de septiembre le corresponde al PAN.

Y como está claro que la nominada a esa importante posición será la diputada Olivia Garza, una de las personas más cercanas al alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, dicen que el edil juarense y Atayde harían el uno-dos en estos nombramientos.

¿Y qué tendría de raro que quienes asuman nuevas responsabilidades por el blanquiazul tengan relación con alguno de Los Quintos, pues es algo tan natural, que de lo contrario difícilmente podrían llegar?

Ah, pues el chisme es que Andrés y Luis traerían ya un acuerdo para que en 2030 el hoy coordinador panista en Donceles ocupe la alcaldía Benito Juárez, en la que el actual alcalde repartirá el año entrante.

Si ese acuerdo lo sabe —o lo avala— Romero, ahorita es lo de menos, pues el líder nacional tiene tantos problemas en el país, que se ha alejado un poco de la grilla capitalina, en espera de que sus muchachos se pongan de acuerdo entre ellos.

Luis y Andrés ya están amarrados, y por eso quienes dicen que el diputado pudiera ser la carta sorpresa para Álvaro Obregón en 2027, en caso de que Lía Limón no jale, andan errados; se mantendrá tres años más en el Legislativo mientras llega la hora.

Los Quintos —Luis, Andrés, Mauricio Tabe, Santiago Taboada y el exalcalde Christian Von Roehrich, preso en el Reclusorio Norte— son ampliamente conocidos, aunque cada tres años hay reacomodos entre ellos, lo que hace que la correlación de fuerzas al interior cambie.

En estos momentos Mendoza y Atayde van en el mismo barco; Tabe va en otro, quizá con Luisa, la dirigente local, y Taboada va de momento solo, meditando hacia dónde llevará sus canicas.

Los cinco que rodean Romero fueron antes dirigentes juveniles del partido, y ésa es la importancia del próximo nombramiento de unidad de Azuceno como líder de Acción Juvenil, un cargo que por cierto también ocupó la exdiputada Patricia Báez.

CENTAVITOS

A pesar de que lleva más de un año encabezando un gabinete especial antidespojos en la Ciudad de México, César Arnulfo Cravioto realizará hoy apenas su primera reunión con grupos afectados por ese delito. Alrededor del mediodía, Arnulfo, acompañado por la fiscal Bertha Alcalde, recibirán a representantes de capitalinos despojados de su vivienda, sin que hayan tenido respuesta alguna. Si fuera por estadísticas ni para qué van a perder el tiempo con dos de los funcionarios más ineficientes de la capital, donde hay acumuladas cerca de 30 mil carpetas por despojos inmobiliarios, sin que Arnulfo o Bertha hayan mostrado demasiada preocupación. Ojalá hoy sí se tomen en serio las cosas, pues el tema se agrava cada día.