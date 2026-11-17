Al igual que Nicolás Maduro regaló en 2017 conejos a los venezolanos para mitigar su hambre, Clara Brugada tuvo la brillante ocurrencia de ofrecer 15 gallinas ponedoras a familias que acondicionen 10 metros cuadrados de sus casas para instalar un gallinero.

La jefa de Gobierno quiere convertir a los capitalinos en granjeros para que se surtan de huevos y no dependan de tiendas y supermercados. Ya alguna vez lo intentó en Iztapalapa, donde, obviamente, fracasó.

Quién sabe cuál de sus asesores estrella le propondría a doña Clara su Programa de Gallinas Ponedoras que, más allá de que suene a broma, sugiere una revisión de la salud mental de quienes integran el Gobierno de la CDMX.

Porque, no conforme con que Morena quiera regresar al país a la época de la Conquista para castigar a los españoles que hace 500 años invadieron México y lo colonizaron, ahora Brugada busca regresar la capital a inicios del siglo pasado, donde era común criar animalitos de granja. Los chilangos podían tener no solamente gallinas, sino puerquitos, guajolotes, conejos y hasta una vaquita para productos de autoconsumo e, incluso, vender excedentes a sus vecinos.

Pero, hoy, Brugada pasa por alto un detallito: la Ciudad de México es de las urbes más pobladas del mundo y lo que menos sobra es espacio que no sea para las personas, que lo que buscan son lugares dónde vivir, no dónde criar gallinas.

Los espacios en las viviendas que construye el propio gobierno difícilmente rebasan los 50 metros cuadrados... y quiere que se destinen 10 para un gallinero.

Ni la burla perdona la señora, cuando hay familias que viven hacinadas como para hacerle espacio a las gallinas. Ya con aguantar los olores a pies, sudor y mal humor de la familia basta como para aventarse todavía la popó de gallina.

Su programa es como el de Maduro en Venezuela, que ocasionó que los conejos terminaran como mascotas o que algunas de sus patas fueran usadas como llaveros.

Pero ya que está en ésas, debería proponer que en las piletas de los lavaderos se críen ajolotes y promover también huertos urbanos en las zotehuelas, faltaba más. Seguro ella les proveerá el agua para riego y crianza, como lo hace con el agua para consumo humano, ¿no?

Qué envidia dormir entre perros, gatos, gallinas, yernos, nueras, suegras y pericos, y todo para cosechar algunos huevos que, en el mejor de los casos, alcanzarán sólo para unos cuantos.

¿Alguien le habrá dicho a doña Clara que las gallinas necesitan tener cuatro meses para que empiecen a poner, pero antes hay que acondicionarles sus nidos, ponerles todas sus vacunas y darles alimento balanceado para que puedan producir?

Ni López Obrador se atrevió a tremenda cosa, con todo y que en la 4T abundan las ocurrencias, como la famosa vacuna Patria, por ejemplo, que es fecha que no se ve.

En Morena son puro pico… ahora de gallina, y sus ocurrencias sólo las consumen los chairos.

CENTAVITOS

Seguramente esta mañana algún diputado preguntará al alcalde en Álvaro Obregón, Javier López Casarín, qué pitos toca en su gobierno Héctor Hernández Llamas, pues como coordinador de asesores parece más un coyote en esa importante demarcación, donde busca impulsar proyectos inmobiliarios. Dicen que con el pretexto de apuntalar la Línea 6 del Cablebús, Hernández Llamas quiere venderle a Clara la idea de urbanizar la barranca de Tarango, donde desarrolladores inmobiliarios llevan años frotándose las manos. Los vecinos andan enchilados y estarán pendientes con la comparecencia de hoy.