Fin de semana de Lobos

Hace muchas lunas que el Clan de los Lobo no tenía un fin de semana como el que recién finalizó, pues los Víctor Hugo —padre e hijo— irrumpieron políticamente en dos actos que los reposicionan políticamente. Todo inició el sábado, cuando Víctor Hugo Lobo Rodríguez presentó en la Gustavo A. Madero su primer informe como diputado local, lo que tendría que haber sido un evento cajonero, pues es práctica común entre los legisladores.

Pero nada más de ver la convocatoria que el evento suscitó, habla de la influencia que el joven legislador —con el apoyo de su padre, el diputado federal Víctor Hugo Lobo Román— va adquiriendo rápidamente. Cuestión de ver que entre los principales oradores estuvieron José Luis El Puma Rodríguez, subsecretario federal de Seguridad y expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sin entrar a fondo sobre la influencia que pudiera tener o no este personaje, donde se para todo el mundo piensa que lleva la representación de Omar Hamid García Harfuch y, por consiguiente, de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Otro de los oradores fue Rufino León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial de la República. No es común que el influyente magistrado participe en este tipo de actos y menos que hable; desde luego que su presencia pesa.

Aunque no tomaron el micrófono, en primera fila estuvieron igual Rafa Guerra, presidente del Tribunal de Justicia de la CDMX; Andrés Aguilera, presidente de Tribunal de Justicia Administrativa, y varios diputados, incluyendo al líder del PT en Donceles, Ernesto Villarreal.

Llama la atención que un joven diputado local tenga ese poder de convocatoria para un simple informe. Independientemente del peso político de su padre, Víctor Hugo Jr. va mostrando cada vez más hechuras.

Y por si el éxito de su multitudinario evento en GAM fuera poco, el Clan de los Lobo cerró la semana con un reconocimiento por su participación en el mitin de Sheinbaum, donde sus contingentes robaron cámara.

Durante el evento, Lobo Román recibió varios reconocimientos del equipo de Palacio por esa participación, pero también por lo que viene. Y es que, aunque es diputado federal por Morena, muchos le comentaron que sería bueno que apoyara a recuperar al PRD en la Ciudad de México, pues es un partido del que la mayoría de ellos salió y le tienen afecto especial por lo que significó desde su creación.

En fechas recientes, el Tribunal Electoral federal le otorgó el reconocimiento como dirigente legal del sol azteca al equipo que fuera suyo en ese partido. Si bien no se ha metido, la mayoría piensa que puede ser el futuro líder; al menos así lo ven y tratan en la cúpula del poder.

Fue el mejor fin de semana en meses para el clan.

CENTAVITOS

Y hablando del evento de Claudia, donde intentó pintar su raya con Estados Unidos, lo que Donald Trump no ha podido hacer lo está haciendo la FIFA. Con el pretexto del Mundial ya se adueñó de espacios emblemáticos de la CDMX; Sheinbaum tuvo que hacer su evento en el Monumento a la Revolución y no en el Zócalo, pues ese lugar está reservado para el Fan Fest. Y de la zona del Estadio Azteca ni se diga, hasta los vecinos de las colonias aledañas deben contar con autorización especial de Infantino para poder ir a sus casas. Del espacio público mejor ni hablar: la FIFA prohibió autos rumbo al estadio y estacionamientos a su alrededor. ¿Pues no que en México mandan los mexicanos y que hay que defender la soberanía, dicen en la 4T?