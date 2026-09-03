Es Paulo García concesión a Claudia

El nombramiento de Paulo García como encargado de Morena en funciones de presidente en la Ciudad de México, no fue por su linda cara; responde a un guiño de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con un currículum impresionanti —dijera un conocido futbolista—, en donde lo más destacable es haber sido siervo de la nación y encargado de entregar becas Benito Juárez, además de concejal en Coyoacán, llega Paulo.

El diputado fue puesto al frente de los morenistas de la Ciudad de México, no porque alguien lo vaya a pelar o vaya a tomar alguna decisión, por muy mínima que ésta sea.

Su mérito más grande es haber trabajado con Sebastián El Sebas Ramírez, exdirigente de los guindas en la capital, uno de los que la Presidenta ha apoyado, por lo que en el Antiguo Ayuntamiento consideraron que era un buen gesto su nombramiento.

Con él al frente, Sheinbaum se sentiría satisfecha con la decisión de Clara, quien como jefa política de la capital podría haber impuesto a alguien del ala radical para manejar el partido, pero decidió ir con un moderado.

Se supone que el nuevo dirigente servirá para puentear entre ambas, y acercar la visión del partido en todo lo que tenga que ver con la capital del país. Aunque no todo en la vida es gratis y hay que pagar costos.

El primer descontón a García vino de la propia presidenta nacional, Ariadna Montiel, quien dio a conocer en sus redes la llegada del nuevo encargado del partido en la capital.

“Fue un gusto conversar con el diputado Paulo Emilio García sobre los avances y retos de la Transformación en la CDMX. Me da mucho gusto contar con su apoyo para coordinar las tareas de nuestro movimiento en nuestra maravillosa ciudad”, dijo en su cuenta de X.

Ese mensaje fue demoledor, pues lo que Ariadna dio a entender es que ya tenía chalán en la capital, pues lo agarrará de apoyo. O sea que no decidirá nada, sino que solamente atenderá indicaciones.

La llegada de Paulo al partido lo obligó a pedir licencia como diputado local, donde venía fungiendo como vocero de la fracción guinda, y debe dejar el lugar a su suplente, Roberto Castillo, quien es director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la capital.

El movimiento obligará también a Clara a hacer algunos ajustes en su gabinete, al menos para cubrir el hueco que le dejará Castillo. Igual pasó con Ángel Tamariz, quien tuvo que dejar la Agencia de Innovación Digital para asumir el lugar que dejó vacante Fernando Zárate.

Al interior del Ayuntamiento dicen que el movimiento fue sólo para enviar un mensaje a Claudia, porque nadie en su sano juicio cree que alguien pueda tomar en serio alguno indicación que Paulo quiera dar.

Su tarea es solamente escuchar, anotar y ejecutar lo que se le indique, pero como quiera será una buena experiencia para el joven legislador.

CENTAVITOS

Dicen que la semana pasada hubo una comida secreta entre los alcaldes Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, para platicar sobre sus respectivas sucesiones en sus alcaldías. Ambos tendrán que dejar sus sillas, porque ninguno se puede reelegir, pero quieren ver si pueden hacer un ajuste para cumplir con el requisito de género. Dicen que Mauricio preferiría que en Miguel Hidalgo el partido lanzara a un hombre, para dejar ahí a su director de Gobierno, César Garrido, y que en Coyoacán Giovani prefería mujer, a fin de dejar fuera a Héctor Barrera. Que dirían América Rangel y Gabriela Salido si se confirma la comidita de su jefe Tabe.