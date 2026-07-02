Entran panistas al deschongue por alcaldías

Si en Morena está al límite el deschongue por las alcaldías de la capital, en el PAN no cantan mal las rancheras, sobre todo en las demarcaciones donde no habrá reelección, como Coyoacán y Miguel Hidalgo, por ejemplo.

En los dominios de Mauricio Tabe hay tres personajes clave que tienen encendidas sus veladoras a fin de que el partido los considere como relevos —esperando la definición de género— el próximo año.

Anotadas están Margarita Zavala, exesposa de Felipe Calderón, y la diputada local América Rangel, si los azulitos deciden que sea mujer. Si es hombre, el que más posibilidades tiene es César Garrido, director general de Gobierno de la alcaldía.

Los adversarios de Tabe aseguran que, aunque él quiere a Garrido como su sucesor, el partido decidirá ahí por una mujer, con lo que Zavala y Rangel tendrían el camino libre para disputar la candidatura.

Pero eso está por verse, pues si bien hay personajes que presionan a Jorge Romero, líder nacional del PAN, para que un grupo distinto al actual llegue a esa demarcación, el alcalde tiene derecho de veto y de voto, y se la jugará con César.

Claro que el nombre de Margarita Zavala pesa hacia fuera, pero habrá que recordar que ni ella ni el expresidente son precisamente aliados del grupo que dirige el partido, por mucho que haya apertura.

Esas diferencias internas podrían beneficiar a la diputada Rangel, si es mujer, aunque en los afectos de Tabe está muy claro que Garrido es su gallo. Eso si el PAN no postula a un ciudadano (es broma), pues Romero prometió candidaturas al pueblo, ¿no?

Una situación similar se vive en Coyoacán, donde el experredista Héctor Barrera, coordinador de campaña de la candidatura de Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno en 2024, luce como el más aventajado.

Pero precisamente por ser tan cercano a Taboada es que el alcalde, Giovani Gutiérrez, no lo dejará pasar, así sea empujando género para dejarlo fuera. Porque al igual que en Miguel Hidalgo, en Coyoacán no transitará quien el alcalde no avale.

Hace mucho que no se adelantaba tanto la disputa por las alcaldías.

CENTAVITOS

Burdos, primarios y rupestres se ven los morenistas con el tema de la presunta reventa de domésticos del PAN, a través de una asociación civil, para tratar de estigmatizar a ese partido rumbo a las elecciones de 2027, pues el tema del Cártel Inmobiliario ya se les agotó y urgía buscar otro. Como el actual gobierno capitalino ha sido el peorcito que se recuerde en la ciudad, a alguien en la 4T se le ocurrió posicionar la idea de que el PAN compra enseres para revenderlos más caros, y así lucrar con las necesidades de los más pobres. Cínicos, si alguien lucra con los pobres es Morena, que utiliza los programas sociales para comprar votos con dinero público. Les falta ingenio a los morenitos —porque son los chiquitos— como su vocero Paulo García, quien es un diputado más de la fracción, pero se agandalló todo el aparato de comunicación para él. Ni la coordinadora Xóchitl Bravo tiene la exposición mediática del chaval; si hay sesión, él posiciona los temas; si hay conferencia, se apropia del micrófono. En las Chilangueras dominicales de la bancada Paulito es el centro de las preguntas y respuestas; en la boda quiere ser el novio; en el bautizo, el niño, y en la fiesta de La Candelaria, el Niño Dios. Su campaña de bautizar al blanquiazul como el RotoPAN en lugar del Cártel Inmobiliario es bastante chafita; quítenle el micrófono al chamaco.