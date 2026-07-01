Encuestan al Cuau para Cuauhtémoc

Una reciente encuesta de De las Heras, empresa contratada por Morena para medir a sus aspirantes a alcaldes y alcaldesas en la CDMX, puso los pelos de punta a más de uno, pues resulta que en la alcaldía Cuauhtémoc quien puntea por los morenos es… ¡Cuauhtémoc Blanco!

El diputado de la joroba, acusado de haberse robado hasta los clips cuando fue, primero, alcalde de Cuernavaca y, después, gobernador de Morelos, tiene 80% de conocimiento —lo cual no es raro por ser exfutbolista—, pero también un alto porcentaje de opiniones positivas.

La irrupción de la figura de Blanco en esa alcaldía fue una idea de Andrés Manuel López Obrador —quien, en su tiempo, incluso lo llegó a considerar para la Jefatura de Gobierno—, nada más que en las actuales circunstancias no transitaría.

En Palacio Nacional no pueden ver ni en pintura al de la joroba y, en el Antiguo Ayuntamiento, menos. Su imagen de corruptazo —que a lo mejor en Morena es cualidad— y su fama de abusador de mujeres harían inviable esa candidatura, por mucho que le saque 30 puntos al segundo lugar.

Estos números han de haber caído en el hígado a Tomás Pliego, entre otros, pues el secretario de Participación Ciudadana de Clara Brugada lleva meses promoviendo al concejal Emilio Villar —muy cercano a él— para la candidatura de esa alcaldía en 2027.

Pero no es el único que ha de estar haciendo berrinche, pues Arturo Cero Votos Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, recién se destapó como aspirante a la Cuauhtémoc, sacrificando —según él— su ilusión de gobernar Aguascalientes, su tierra natal.

Lo que el Cero Votos no dijo es que ya sabía que en aquella entidad Morena propondrá a una mujer. Fue de risa que se promoviera para la Cuauhtémoc, donde nadie lo conoce, pues, si le dieran la candidatura, sería sólo para reafirmar que nunca consigue votos.

Incluso Arturito se ha acercado a figuras de la demarcación para pedirles su apoyo a cambio de recursos para su propia campaña y las de los demás aspirantes de la 4T.

Algo se está moviendo en esa demarcación, ya que otra encuestadora mencionó recientemente a Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación, como otro aspirante a pelear la misma demarcación.

No se sabe quién mandó a encuestar a Peralta o por qué esa empresa lo empezó a medir —con buenos números de arranque, por cierto—, pues se ha venido manejado con bajo perfil como representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México.

El asunto es que, si su nombre empieza a sonar, a alguien le interesa ver qué tanto lo conocen y qué opinión tienen de él en Cuauhtémoc.

CENTAVITOS

El que anda que no lo calienta ni el sol es José Carlos Acosta, subsecretario de Capital Humano de Clara, quien fracasó rotundamente en su intento de llevar a revocación de mandato a la alcaldesa en Xochimilco, Circe Camacho Bastida, representante del Partido del Trabajo. José Carlos llevaba meses organizando a los xochimilcas para juntar las 37 mil firmas necesarias para poner a votación que Circe fuera retirada del cargo; presentó más de 40 mil, que fueron analizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, organismo que dictaminó que alrededor de 10 mil eran falsas, por lo que le dio palo al funcionario del anfibio Palacio del Antiguo Ayuntamiento. Lo grave para Acosta es que, lejos de debilitar a su oponente, le dio más fuerza para buscar su reelección, que seguramente se amarrará tras la ratificación del acuerdo entre Morena y PT para ir juntos en 2027.