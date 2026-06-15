Se desdibuja Morena en Iztapalapa

A pesar de que todo el mundo anda distraído con el Mundial, no deja de llamar la atención que en alcaldías como Iztapalapa el ambiente preelectoral esté muy agitado y se empiecen a reconformar los grupos con miras a 2027.

Hace cuatro meses, Francis Pirín renunció como titular de Bienestar en Iztapalapa, lo que llamó la atención de varios, sobre todo porque la exfuncionaria no es ninguna improvisada y tiene una base social importante en la alcaldía; su puesto no era de segunda.

Algo debió oler Pirín para soltar tan sabroso hueso y alejarse de la alcaldesa Aleida Alavez, cuyo trabajo ha sido muy malito en su primera incursión importante en la administración pública, pues la mayor parte de su trayectoria había sido en el Poder Legislativo.

Desde el principio de su administración, Aleida ha acumulado quejas de sus propios aliados en el sentido de que no cumple acuerdos. La inconformidad aumenta, lo mismo que la descomposición del ambiente en la alcaldía más grande de la capital.

A su pésima administración se unen los ataques de la propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien no le perdona haberse sentado en la silla que ocupó durante nueve años y que la catapultó al gobierno capitalino.

Aunque las apuestas son que Aleida no repite, últimamente han corrido versiones de que desde Palacio Nacional no le permitirán a Brugada recuperar ese importante espacio, aunque eso no quiere decir necesariamente que la alcaldesa repita.

Antes de Pirín, también había abandonado el barco Horacio Martínez, exjefe delegacional en Iztapalapa y viejo enemigo de Clara, a quien en 2006 le arrebató en las internas del PRD la candidatura.

Además de ellos, otros líderes —entre ellos algunos que les encanta tomar instalaciones cuando no les han cumplido— se están uniendo para analizar qué camino tomar ante lo que viene, sobre todo porque algunos partidos los han empezado a sondear.

Dirigentes que buscan ir solos y otros que quieren reivindicar la izquierda en la ciudad les han enviado mensajes, y lo están pensando.

Es claro que en Palacio no quieren que la reina de Ajolotitlán recupere su alcaldía, pero tienen dudas de que Aleida sea la opción para el siguiente año. Si no se pone las pilas, igual no llega nadie de Clara, pero envían a alguien más afín a Presidencia.

CENTAVITOS

En la 4T no se cansan de repetir que su reforma, que permitió la elección de los jueces y magistrados del acordeón, democratizó el Poder Judicial, aunque muchos de los que llegaron hayan resultado un verdadero fiasco. De entre todos los casos, vale la pena destacar el de Carlos Zetina Cornejo, juez de control que este fin de semana se perdió en el alcohol y agredió a su propia familia. Este juez es el mismo que durante años esperaba cada nueva legislatura en Donceles para ofrecer sus servicios como asesor parlamentario, sobre todo a los diputados novatos, muchos de los cuales caían en sus garras. Así se la llevó durante años hasta que Morena logró la mayoría; entonces se le coló al ala dura del partido, que el año pasado lo anotó en el acordeón y obtuvo un puesto como juez de control. En sus redes, Zetina Cornejo presume fotos con Luisa María Alcalde y Lenia Batres, por ejemplo, quienes, por supuesto, negarán siquiera haber oído hablar de él; de las fotos, igual dirán que ellas posan con quienes se lo soliciten. Ojalá se castigue al etílico juez, pues Morena se tiene que hacer cargo de los monstruos con los que prostituyó el Poder Judicial.