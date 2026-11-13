Deschongue guinda por Iztacalco

Un pleito de vecindad entre las fracciones de Morena y el PAN en Donceles destapó sin querer una grilla interna en la lucha por la sucesión guinda en Iztacalco, donde salen involucradas las diputadas Elizabeth Mateos y Daniela Álvarez, una de cada partido.

El chisme empezó cuando Mateos criticó en tribuna a la panista, a quien indirectamente relacionó con actos de violencia ocurridos el año pasado, donde resultó presuntamente agredida la diputada Yuriri Ayala, en una escena donde hubo desgreñe parejo.

Aunque Álvarez no fue mencionada directamente, pidió la palabra, pues se sintió aludida por su colega de Morena, lo que desató un insulso debate sobre si tenía derecho o no a usar la tribuna.

Luego de que morenistas de medio pelo querían impedir que Daniela usará el micrófono, a menos que se declarara culpable de agredir a Yuriri en diciembre, la presidenta de la Mesa Directiva, la también panista Olivia de la Garza, le dio la palabra.

Y Álvarez no desaprovechó ni un minuto para irse contra Mateos, quien se había salido del recinto para no escucharla. Desde el atril dijo que la morenista le había pedido en diversas ocasiones atacar a la alcaldesa de su partido, Lourdes Paz, cuando comparecía en Donceles.

“No me sorprende su hipocresía y doble discurso”, dijo Daniela, “me acusa de violenta, pero es usted quien me pide golpear a la alcaldesa de su partido, Lourdes Paz, con su mezquindad política en la alcaldía de Iztacalco.

“Es usted quien me pasa preguntas para que vulnere a su compañera de partido; eso sí es violencia”, acusó a Mateos.

Sobre el tema, Elizabeth negó que alguna vez haya pedido a su colega del PAN ese tipo de favores, y que la blanquiazul jamás ha estado en las comparecencias.

“Los del PAN siempre son muy lights en las comparecencias de Iztacalco, y luego esa diputada inestable emocionalmente. Daniela siempre que revienta acusa a medio mundo de todo tipo de cosas”, aseguró Mateos.

Pero en la fracción del PAN otros diputados confirmaron que la diputada morenista les ha pedido atacar políticamente a Paz, a cambio de portarse bien en las comparecencias de los alcaldes blanquiazules.

Lo cierto es que Iztacalco está que arde, pues la propia Mateos ha dicho que se lanzará por la candidatura y que en las encuestas no hay quién se les acerque.

Claro, en caso de que Morena lance a una mujer, porque si es un hombre, además de Pablo Trejo, ya empiezan a levantar la mano otros suspirantes, como Ricardo Nava, exdirector de Planeación y Desarrollo de esa alcaldía, quien dice pintar muy bien en las encuestas.

Lo bueno es que ya falta menos para que Morena anuncie a sus candidatos.

CENTAVITOS

Independientemente de lo que hayan hablado, a más de uno puso nervioso que en un mismo evento de Morena coincidieran el diputado Víctor Hugo Lobo Román, el senador Francisco Chíguil y el diputado federal Alfonso La Polla Ramírez Cuéllar. Nada raro hubiera tenido que se reunieran legisladores del mismo partido, pero da la casualidad que ahí estaban dos exalcaldes de Gustavo A. Madero y uno de los diputados más cercanos a la Presidenta de la República, lo que en estos momentos de efervescencia política se puede prestar a cualquier tipo de sospechosismo. Y más llama la atención que la fotografía de ese evento, realizado el miércoles, la haya difundido la diputada de Morena Ana Buendía, que es precisamente de GAM. ¿Qué estarán tramando esos personajes que a algunos se les pusieron los pelos de punta?