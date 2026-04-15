Claudia releva del Mundial a Clara

Tras el fiasco generado por el operativo de reapertura del estadio Azteca, que desató burlas, memes y quejas de los asistentes al partido México-Portugal, la presienta Claudia Sheinbaum llamó a cuentas a Clara Brugada y a su equipo para leerles la cartilla.

Dicen que en la reunión, realizada el 30 de marzo en Palacio Nacional, el regaño presidencial fue duro y lo que le sigue, y dejó claro que Brugada y su equipo no pueden con el paquete, por lo que fueron relevados de las tareas de coordinación.

Aunque, en los hechos, Claudia no sólo relevó a Clara del Mundial, sino que aprovechó para armar una estrategia de contención de daños rumbo a las elecciones de 2027 en la CDMX, donde el panorama luce muy mal para la 4T.

La Presidenta formó un equipo independiente para que opere en forma paralela a la dirigencia local morenista y que coordinará Alfonso La Polla Ramírez Cuéllar, quien de inmediato empezó a activar grupos que han sido maltratados por doña Clara.

Para lo del Mundial, Sheinbaum pidió a sus alfiles desactivar a los grupos que amenazan con boicotear la fiesta de la FIFA y, así, evitar que se movilicen el día de la inauguración, pues está claro que el gobierno capitalino carece de capacidad para ello.

Tras la regañiza en Palacio, Brugada se vio obligada a lanzar un plan emergente de promoción —que no de coordinación— basado en la organización de Fan Fest en varias zonas de la capital, con cargo al presupuesto de las alcaldías para que los capitalinos disfruten los partidos.

Lo que no hizo en casi dos años pretende realizarlo en dos meses, embarcando a los alcaldes para que, con sus propios recursos, financien la fiesta, a fin de que ella luzca.

Pero así como la organización del Mundial es un desastre, también lo es el gobierno de Brugada, lo que preocupa mucho en Palacio, al grado de que también le quitarán lo relativo a la operación electoral para 2027.

Claudia empezó a mover sus piezas para que trabajen por fuera y puedan influir electoralmente, a fin de que el año entrante la 4T no sólo conserve lo que tiene hoy en la ciudad, sino que se puedan ganar nuevos espacios a la oposición.

Es por eso que suena fuerte el nombre de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, para que releve a Luisa María Alcalde en Morena. Aunque Montiel es identificada con Andrés Manuel López Obrador, ha hecho clic con Claudia y sabe operar, no como la actual.

Otros que igual se están moviendo en la capital del país son los hermanos Carlos Augusto y Efraín Morales, quienes buscan revivir SUMA, el movimiento que echaron a andar cuando Sheinbaum buscaba ser candidata.

La irrupción de Claudia y su equipo en la ciudad moverá las aguas guindas, pues incluso los actuales alcaldes tendrán que definir si jalan con melón o con sandía, aunque, en el tablero, quien lleva mano es la Presidenta.

CENTAVITOS

Y hablando de los Fan Fest que Brugada quiere en las alcaldías, el que de plano dijo que no jala es el alcalde del PAN en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y quizá tenga razón. Tabe es de los pocos alcaldes que desde hace meses tiene mesas de trabajo con vecinos y empresarios para garantizar la atención a los turistas durante el Mundial. Incluso desde el año pasado solicitó al gobierno una ampliación presupuestal de 182 millones de pesos para poner a punto los servicios; fue ignorado. Ahora que a doña Clara le jalaron las orejas, quiere que le hagan fiestas y se responsabilicen de ellas. Ajá, sí, cómo no, que lo hagan Brugada y Sheinbaum.