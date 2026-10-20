Chocan generaciones en Tlalpan

Un día después de que en su mañanera del 16 de octubre la Presidenta calificara a Gabriela Osorio como la mejor alcaldesa que ha tenido Tlalpan, y una de las mejores del país, el diputado Pedro Haces Lago —torero al fin— se lanzó la ruedo para diputarle la alcaldía en 2027.

En Palacio Nacional sabían que el diputado local anunciaría al día siguiente que iba con todo por esa candidatura, y por eso se sacaron de la manga el piropo a Osorio, cuya administración ha dejado mucho qué desear.

Quién sabe quién le daría esos datos a la Presidenta, pero no hay encuesta que no ubique a la alcaldesa entre las peores de la CDXM.

De echo, en Morena hay molestia con Osorio, pues su mala gestión ha provocado que los habitantes de Tlalpan no sólo la rechacen a ella, sino al partido, afectando a los actores políticos de la demarcación.

El tema tiene su encanto, pues mientras Gabriela recibió un guiño de Palacio, las encuestas ratifican a Pedro como el favorito para encabezar a la 4T.

Hace algunas semanas, Haces Lago dejó en claro que esta vez no se bajaría de la contienda —como ocurrió en 2024—, a menos que las encuestas de Morena coincidieran con las de él y que Osorio apareciera arriba; de lo contrario, iría con quienes lo quisieran apoyar.

“No tengo derecho a fallarle a la señora que espera que tapen un bache frente a su casa; al joven que busca una oportunidad para salir adelante; al productor que trabaja la tierra desde antes de que salga el sol ni a las madres que a diario hacen hasta lo imposible por sus hijos”, dijo.

Traducción: no le fallará a quienes lo quieren como candidato de la 4T en Tlalpan o incluso a algunas de las fuerzas opositoras que llevan tiempo tentándolo.

En su destape dejó correr varios mensajes, como el de “Tlalpan es el gigante dormido del sur” que requiere de reconciliación, justicia social y oportunidades. O sea que no ha sido bien gobernado y está dividido.

Pero fue más allá cuando aseguró que “a Tlalpan no se le conoce desde un escritorio; hay que caminarla, escucharla, respetarla y, sobre todo, amarla. El conocimiento entra por los pies y a Tlalpan no se le conoce desde un escritorio”.

Más claro ni el agua: para él, Osorio gobierna desde su oficina, no conoce el territorio y tiene al partido dividido.

Pero Pedro colocó otro par de banderillas a la alcaldesa cuando la criticó por haberse alejado de las clases medias y dijo que es momento de volver a encontrarse con ellas, de escucharlas y de trabajar juntos.

En su destape, Haces Lago mostró músculo, pues estuvo acompañado de diputados, autoridades de los pueblos y representantes de colonias de la alcaldía, a quienes aseguró que no se rajará: “Hoy quiero empeñar ante ustedes lo más valioso que tengo: mi palabra de que seguiré”.

Parece que en serio el chaval no piensa bajarse. Habrá que estar pendiente a ver si la élite no le aplica lo de la equidad de género para frenarlo. Que le pregunten a Omar Hamid García Harfuch.

CENTAVITOS

La disputa generacional en Tlalpan se extenderá hasta las diputaciones federales, después de que Alberto Vanegas se anotara para llegar a San Lázaro por el Distrito 5, que en 2024 ganó Alberto Ulloa, uno de los muchachos consentidos de Sheinbaum, quien al ser invitado por la Presidenta a dirigir Birmex, dejó a su suplente, Jesús Perea… Y el tiro no termina ahí, ya que el exdelegado Guillermo Sánchez se anotó para buscar el Distrito 14, actualmente en manos de Carlos Hernández, de quien durante años fue jefe político.