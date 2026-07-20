Acabó el juego

Bienvenidos sean mis sensuales fama lovers, como saben, aquí somos libres de humo, no nos reservamos el derecho de admisión y analizamos a los famosos en todas las posiciones. Hoy les escribo desde una terraza muy peculiar. Es casi un museo al refresco burbujeante, colección que nuestro amigo y jefe Gustavo Adolfo Infante ha ido enriqueciendo con meticuloso criterio. Desde las 12:30 era la cita para ver juntos la final de futbol.

Yo quería llegar con los colores de España y busqué sin éxito una bufanda alusiva en mi clase conyugal hasta que mi propio esposo me recordó que seguro era otro novio ya que él jamás ha comprado tal souvenir. Con el rabo entre las patas y admitiendo que en efecto, era un novio de hace muuuuuuuuchoooos años, llegamos a la cita. Laura Flores nuestra productora en De primera mano portaba, ella sí, la playera oficial rojiamarilla. Erika González, Lalo Carrillo, Osiris Carbajal ya disfrutaban del primer refrigerio y una mesa enorme ofrecía una docena de guisados delis a la vista.

Lo más impresionante: una pantalla gigante de tres metros por 1.70 (pregunté las medidas) que nos daban todo detalle de los papatzullis en la cancha. Nunca lo he negado, no sé nada de futbol, pero la vista es muy natural y en galanura, argentinos o españoles, todos están rechulos. Total, que fue una gritadera y una comilona como de tres horas. Yo pasé del guacamole con cilantro a las ranitas, el chicharrón en salsa verde con arrocito, pollito en mole y demás viandas que prepararon Efigenia y su hijo. Gustavo contrató el servicio de La Cosita, restaurante que la exasistente de Silvia Pinal atiende y llamó así en honor a la perrita Cosita que le dejó doña Silvia. Debo decirles que estuvimos atendiditos como reyes. Vero Cuevas se desprendió de esos bombones de coco que sólo se consiguen en Mazatlán y conoció en su reciente visita al estudio musical de Horacio Palencia.

El medio tiempo se me fue como quincena, ni lo sentí, qué buenérrimo estuvo, hasta Shakira sí parecía Shakira. Eso sí lo entendí.

Como saben, España ganó, a esas alturas yo ya estaba tomando a guasa el drama de Leo Messi, quien hizo como que se iba a desvestir de pura decepción, pero no. Luego, las porras y mentadas encontradas cuando los tres mandatarios hicieron acto de presencia. Creo que nuestra Presidenta iba bien vestida, aunque algo apocada.

¿Ustedes qué opinan? Al presidente anfitrión no lo podían alejar de la foto; uno de los árbitros, el más chaparrito, se puso de puntitas para la foto grupal, yo me carcajeaba. Los cielos estallaban, unos queríamos ir, otros decían que no fuéramos tan inventados. La moción de faltar todos este lunes a De primera mano no fue aceptada. En fin, otro Mundial y yo sin aprender, pero eso sí disfrutando mucho