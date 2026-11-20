Cuando el banco de inversión Lehman Brothers quebró en 2008, llamó a los abogados de Weil, Gotshal & Manges, una de las firmas más poderosas de EU. Dieciocho años después, el despacho que ayudó a ordenar aquella quiebra brutal tuvo que organizar su propia despedida acelerada. El 10 de noviembre, los socios de Weil votaron por cerrar una firma con 95 años de historia y cerca de 2,100 millones de dólares de facturación anual. ¿Cómo se deshace un negocio así mientras gana dinero?

Empecemos por algo que rara vez ve quien recibe la factura. Después de pagar sueldos, renta y demás gastos, los dueños del despacho se reparten la ganancia. Una socia consiguió al cliente, otro socio fue quien ganó y lideró el juicio, y un tercero fue quien formó al equipo de apoyo. ¿Cuánto le toca a cada uno?

El sistema tradicional, el lockstep, reparte las utilidades según la antigüedad de cada socio. Quien recibe la llamada del cliente puede pasarle el asunto al colega mejor preparado sin perder dinero por hacerlo. La dificultad llega en diciembre, cuando dos socios de la misma generación cobran lo mismo, aunque uno haya abierto una oficina y creado un nuevo portafolio de clientes y el otro lleve años viviendo sólo de la clientela que consiguieron los demás.

En el otro extremo está el modelo llamado eat what you kill, “comes lo que matas”. Premia a quien consigue ese primer cliente que da trabajo a 20 personas. También invita a guardar celosamente su teléfono y no compartir tanta información. Los modelos híbridos combinan una base común con premios por desempeño para buscar un equilibrio que deje a todos moderadamente contentos.

En Weil, el problema empezó años antes de que los socios hicieran las maletas. Al agotarse el trabajo que dejaron quiebras como la de Lehman Brothers, el despacho recortó su plantilla y se mantuvo en operaciones tradicionales. Sus competidoras, al contrario, apostaron por atender el negocio de los fondos de capital privado, que pueden llevar a cabo múltiples transacciones relevantes en un año, y por expandirse. Así, en 2025 las utilidades de Weil crecieron 8%, mientras que entre los despachos más rentables, muchos de los cuales se habían avocado a atender a los grandes fondos de capital privado, el aumento promedio rozó 20 por ciento.

“Poderoso caballero es don Dinero”, escribió Quevedo. Aquella ventaja les daba a los rivales margen para tentar a los mejores abogados de Weil. En septiembre, uno de sus socios más productivos anunció que se iría a una firma competidora con un equipo que el año anterior había generado unos 150 millones de dólares e inició la desestabilización. En octubre fracasó un intento de fusión y, ante la perspectiva de más salidas, se desplomó el pronóstico de ingresos para 2027.

Lo que siguió se parece a una corrida bancaria. Basta ver la fila de quienes quieren retirar sus ahorros para que hasta el cliente más tranquilo se forme también. Pensemos en un socio que seguía en Weil. Quizá esté satisfecho con lo que gana. Pero si sus colegas se van y los clientes los siguen, ¿quién pagará el viernes la nómina de su equipo o la renta de su oficina? Aceptar una oferta mientras la tiene puede parecerle lo más responsable. El problema es que su vecino de oficina acaba de verlo salir y empieza a tener escalofríos.

“Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”, advirtió Abraham Lincoln. A quienes ejercemos la abogacía, la historia de Weil nos deja una pregunta para la siguiente reunión de socios. Cuando una socia le presenta a su mejor cliente una abogada joven y le dice “la próxima vez, llámala a ella”, ¿cuánto vale ese gesto en el reparto?, ¿podría ser un gesto donde me acabe disparando en el pie? De la filosofía del despacho, y de la fórmula de compensación que recompense cada aspecto, depende que ese despacho sobreviva.

PA’L GORDITO

En Madrid hay que ir a cenar a Osaka y probar el Nigiri Rocoto Aburi y el Asado Gyudon.