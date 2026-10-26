Puebla rinde homenaje a sus cumbres en el nuevo billete de la Lotería Nacional

Con la emisión de dos millones 400 mil cachitos y una bolsa repartible de 43 millones de pesos —que incluye un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie—, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770, titulado “Puebla, el Estado de las Montañas”. La develación fue encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la directora general del organismo, Olivia Salomón, para exaltar el valor cultural y ecológico de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, La Malintzi y la Sierra Negra.

El sorteo conmemorativo se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas. La imagen plasmada en el billete es una obra del artista poblano Aurelio Leonor Solís, quien capturó la majestuosidad de los cinco gigantes naturales que resguardan el territorio estatal.

Durante el evento, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que las montañas constituyen un patrimonio geológico, antropológico y cultural que debe inspirar a las nuevas generaciones, al sector empresarial, a los trabajadores y al campo. En su mensaje, sostuvo que los principios de su gestión expresan una visión de desarrollo colectivo: “Se piensa en lo colectivo, en la comunidad, en lo que es de todos, se antepone el interés personal al interés del Estado”.

Por su parte, Olivia Salomón manifestó el orgullo de representar a la institución en su tierra natal y llevar este mensaje de conservación a todo el país. “Desde Lotería Nacional nos honra llevar este mensaje a todo México, convencidos de que cuidar nuestra tierra es también honrar nuestras raíces y contribuir al bienestar de nuestro pueblo”, afirmó la titular.

La funcionaria agregó que estos relieves naturales representan el corazón de la identidad local, al señalar que “aquí las montañas no sólo se elevan hacia el cielo: resguardan nuestra historia, dan identidad a nuestra tierra y son testigos eternos de su grandeza”.