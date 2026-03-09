Puebla con turismo histórico, patrimonial, gastronómico y cultural: Carla López-Malo

Puebla tiene lista una amplia oferta turística para quienes deseen hacer de esta entidad su lugar de destino en estas próximas vacaciones de Semana Santa y Pascua, aunque desde ahora muestra su amplia agenda de más de 300 opciones para disfrutar una experiencia inmersiva que vaya de la mano del tradicional turismo histórico, patrimonial, gastronómico y cultural.

En entrevista, Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla resaltó que la intención es ofrecer durante todo el año un turismo con rostro humano en el que el visitante disfrute en alguno de los 12 pueblos mágicos o en las comunidades, experiencias únicas, como la elaboración de la talavera, los bordados, el barro policromado en talleres o directamente en las casas de los artesanos. Una forma de revalorizar a los personajes de tradición, apuntó.

“Es una manera diferente de vender el turismo, es un turismo mucho mas de experiencia en donde la gente viene e interactúa de forma directa con las comunidades, de la mano con la industria turística, tour operadores, hoteleros, restaurantes. Hoy Puebla deja de ser un destino exclusivamente histórico, patrimonial, gastronómico y cultural”.

En tiempos de Semana Santa la procesión más grande que ocurre en América Latina sucede en Puebla en un tiempo en el que el turismo religioso abarrota los templos en la capital y sus municipios aledaños como es San Pedro Cholula.

“Hay mucho turismo de aventura, somos referente para el turismo de reuniones, turismo de romances, wellness (bienestar). Tenemos segmentos turísticos para diferentes tipos de personas, el turismo de aventura en toda la sierra norte, desde Zacatlán hasta Tlatlauquitepec, hay muchas rutas para racers, kayak, ver cascadas o lagunas. Son lugares que parecen sacados de un cuento”, expresó la secretaria quien apenas tiene 8 meses en el cargo.

BUEN PANORAMA

Es justo esta visión la que permitió regresar a las buenas cifras en una industria de la que dependen millones de familias. Así, al cierre de 2025, la entidad creció 5.6 por ciento en cuanto al número de visitantes al llegar a los 18 millones que dejaron una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos, 9 por ciento más que un año antes.

En 2025, Puebla cerró como el cuarto estado más visitado por detrás de Quintana Roo, la Ciudad de México y Jalisco.

“La realidad es que nuestro turismo es muy nacional y tenemos que ser los principales embajadores de lo que tenemos, por eso invito a todos los mexicanos a que conozcamos nuestro propio país y Puebla es un imperdible”, subrayó.

El trabajo, dijo, es de la mano de todos los representantes del sector turístico, como es el caso de los empresarios. En este sentido, subrayó la apuesta de Volaris que ha incrementado de 6 a 12 sus vuelos a bajo costo en una promoción que esta vigente hasta este lunes 9 de marzo y en la que se podrán obtener boletos desde los 29 pesos hasta los 59 pesos, mas la TUA para viajes nacionales e internacionales, saliendo desde el Aeropuerto Hermanos Serdán.

“Teníamos 6 diferentes rutas y hoy tenemos 12 rutas más. Teníamos una ruta internacional a Houston y se suma una frecuencia más con Volaris, pero también New Jersey y Los Ángeles, entonces además de ser un gran hub para el sur-sureste de México, también es una gran oportunidad para que los migrantes logren regresar a conocer de nueva cuenta su estado”.

FERIA DE PUEBLA 2026

A la serie de actividades de descanso y aventura que ofrece el estado a quienes lo visiten antes o durante el periodo de Semana Mayor, se sumará la tradicional Feria de Puebla 2026 que se realizará del 23 de abril al 10 de mayo, y para la cual hay un trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y comunidades.

“Este año se agregan 7 pabellones nuevos, entre ellos el de cocinas tradicionales con 140 cocineras que mostrarán todos los platillos de cada una de las regiones de Puebla. Habrá también un pabellón mundialista con diferentes actividades y un pabellón tecnológico para que vayan estudiantes. Tendremos la Expo Militar en coordinación con la Marina y la Expo Ganadera y regresan los restaurantes a formar parte de la feria”, afirmó la secretaria López Malo.

Este año el país invitado de la Feria de Puebla será Líbano y Quintana Roo como estado invitado.

Además del teatro del pueblo, el palenque y los tradicionales juegos mecánicos