Ensenada prepara un festival espectacular; inicia el 12 de marzo

Inició la cuenta regresiva para el Carnaval Ensenada 2026 a desarrollarse a partir del próximo jueves 12 de marzo al martes 17 con una serie de actividades tradicionales y una espectacular cartelera para los más de 400 mil visitantes que se esperan en esta edición, cien mil más que los que asistieron el año pasado.

Al anunciar el carnaval en la Secretaria de Turismo federal, la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, confió en que este año la derrama económica que generen los festejos alcancen los 500 millones de pesos, 200 más que en la edición 2025.

“Ensenada es su casa, los esperamos con los brazos abiertos. Este gran evento, el carnaval que hacemos con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor por los ensenadenses. Es un evento de los ensenadenses para los ensenadenses, pero finalmente es un evento también para México, para Baja California y sobre todo, para el mundo”.

El carnaval de Ensenada tiene una historia de 135 años cuando en el año 1891 se organizó por primera ocasión con tan solo 600 habitantes. Hoy, la población asciende a medio millón y en esta época se duplica por la llegada de turistas nacionales y extranjeros, particularmente de California, Estados Unidos, que cruzan vía terrestre a nuestro país por San Diego-Tijuana.

Acompañada de Mariana del Carmen Díaz, directora de Profesionalización de la Secretaria de Turismo federal, legisladores federales y funcionarios de su administración, la alcaldesa de Ensenada enumeró las actividades festivas durante la semana de carnaval, entre ellas, el día 12 la quema del mal humor, la coronación y una serie de conciertos, de los cuales destacan el de Paty Cantú, Yuridia, Alicia Villareal y la Banda MS.

“Y aquí me gustaría destacar que todos los conciertos del carnaval de Ensenada serán completamente gratuitos, la entrada es libre porque creemos que definitivamente la cultura, la música y las tradiciones deben estar al alcance de todas y todos los ciudadanos”, resaltó Claudia Agatón.

La alcaldesa destacó el trabajo conjunto para estas actividades festivas y en general para el desarrollo del municipio, a nivel local con el gobierno de Marina del Pilar y a nivel federal con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Teníamos mucho tiempo que no se hacía un carnaval tan estructurado, pero al final creo que esta generación nueva de políticos que estamos participando, bueno, traemos una visión pues muy ambiciosa, pero sobre todo de mucho identidad para la ciudad, para nosotros esto más que un tema de gasto que a lo mejor se puede manejar de otras formas, es un tema de identidad, es un tema cultural, es un tema donde también la ciudadanía necesita la recreación, la cultura.

“Lo ha dicho nuestra presidenta, nuestros secretarios en el país, esa ruta de que la cultura, la música y las tradiciones finalmente deben de estar accesibles a toda la comunidad y esto es una prioridad para nosotros también que bajamos hacia la población de Ensenada”, sostuvo.

En tanto, Mariana del Carmen Díaz, directora de Profesionalización de la Secretaria de Turismo federal resaltó las cifras del sector al cierre de 2025.

“El turismo a nivel internacional creció 4 por ciento, siendo una cifra acumulada de mil 520 millones de turistas internacionales. El continente americano creció 1 por ciento y México creció 6.1 por ciento, versus 2024.

“Esto significa alrededor de 48 millones de turistas que vienen a México. Esto nos posiciona en el sexto país más visitado donde nuestros principales países emisores son Estados Unidos en primer lugar, seguido por Canadá y Reino Unido.

Resaltó que el sector turístico es el primer empleador de jóvenes, el segundo de mujeres, generando 5 millones aproximadamente de empleos directos e indirectos.