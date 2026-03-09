Cirugías asistidas con el sistema robótico Hugo Ras; Hospital Ángeles Acoxpa, a la vanguardia

En menos de un año, el Hospital Ángeles Acoxpa realizó 100 cirugías asistidas con el sistema robótico Hugo RAS, consolidando un avance significativo en la adopción de tecnología de alta especialidad en intervenciones quirúrgicas de ginecología, urología y cirugía general.

Este hito representa no sólo un volumen relevante de cirugías, sino una evolución en la práctica quirúrgica, al integrar precisión tecnológica con experiencia médica, con un solo objetivo: mejorar la calidad de la atención para el paciente.

12 cirugías se han destinado al área de ginecología, el puntero en la atención robótica Héctor López

Luego del evento de conmemoración denominado Lecciones aprendidas tras 100 cirugías con robot Hugo RAS: impacto clínico, operativo y humano, en entrevista con Excélsior, Ernesto Jiménez Sánchez, director general del Hospital Angeles Acoxpa, señaló que debido al éxito quirúrgico, ya se planteó la meta anual de 200 cirugías con dicho sistema robótico.

Para ello, el proceso de certificación de médicos especialistas ya está en marcha. “Hay 21 médicos certificados y tenemos una lista de 46 médicos que están esperando su proceso de certificación. Actualmente contamos con un proceso de certificación Angeles Acoxpa.

“Y pronto aquí se pondrá en marcha el centro de capacitación para el uso de la plataforma Hugo RAS, donde se podrán certificar todavía más médicos”, explicó Jiménez Sánchez.

El urólogo Mauricio Cantellano, coordinador del Comité de Cirugía Robótica del Hospital Angeles Acoxpa, señaló que con la implementación de esta tecnología de vanguardia se han impulsado mejoras en la eficiencia hospitalaria, optimizando tiempos quirúrgicos y fortaleciendo la coordinación entre equipos médicos y administrativos, en favor de los pacientes.

Además, se han reducido al mínimo las complicaciones y hasta el momento se ha reportado una tasa cero de mortalidad.

“Eso te permite hacer cirugías cada vez más complejas, de mínima invasión y eso le da el beneficio al paciente de que pueda recuperarse muy rápido. En menos de seis horas puede estar caminando, para irse de alta el mismo día o al día siguiente, dependiendo de la severidad de la cirugía”, explicó.

Más beneficios

En su oportunidad, la ginecobstetra Olivia Natividad López Adame, quien es la primera mujer certificada en el uso de la plataforma robótica, señaló que, entre muchos otros beneficios, el robot Hugo RAS reduce el riesgo de complicaciones para las pacientes con resultados quirúrgicos más precisos, por lo que su uso es ampliamente recomendado en las cirugías ginecológicas.

“De estas 100 cirugías que se han realizado en el Hospital Angeles Acoxpa, ginecología tiene el puntero con 12 cirugías y vamos por más. Han sido cirugías de endometriosis, miomectomías, histerectomías totales y cirugías de tumoraciones ováricas, entre otras”, indicó la cirujana.

El ginecobstetra Jacobo Labastida Torres reconoció que no sólo los pacientes se benefician con la cirugía robótica, ya que también los cirujanos, dijo, están logrando procedimientos exitosos y con mayor seguridad, sobre todo en cirugías de alta complejidad.

“Esto permite a las pacientes acceder a una cirugía robótica a un costo muy accesible y esto viene aparejado de una seguridad tremenda para la paciente, una recuperación mucho más rápida con menor dolor posoperatorio. Y desde el punto de vista médico es una maravilla operar con la consola robótica Hugo RAS”, indicó.

Cabe señalar que luego de que un grupo de médicos certificados en la aplicación de la cirugía robótica expusieron sus conocimientos y aprendizajes dentro del quirófano con el uso del robot Hugo RAS, el director general del Hospital Angeles Acoxpa, Ernesto Jiménez Sánchez, entregó reconocimientos a los cirujanos que junto a sus equipos de trabajo han logrado el mayor número de intervenciones quirúrgicas en cada una de sus especialidades. En ginecología, el galardonado fue Jacobo Labastida Torres; en urología, Mauricio Cantellano Orozco; y en cirugía general, Leopoldo Castañeda Martínez.

Posteriormente, se realizó la entrega de constancias a los nuevos médicos certificados y al personal del área de enfermería.