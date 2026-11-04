Ernestina Godoy se reúne con colectivos de 11 estados para atender demandas

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo una reunión con representantes de colectivos de 11 entidades del país, con el objetivo de atender problemas sociales derivados del desplazamiento de comunidades, la desaparición de personas y las agresiones a defensores de derechos humanos o del medio ambiente.

El organismo autónomo detalló que el encuentro, de carácter privado, contó con la participación de representantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, el Frente Unido Popular de la Montaña, de Guerrero, y del Frente Unido de Pueblos de La Laguna, de Durango.

También participaron integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, así como del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, entre otros.

Se informó que la fiscal Godoy Ramos expresó, al concluir el encuentro, “juntos somos más fuertes”, además de que ofreció promover mesas de seguimiento a las distintas problemáticas que expusieron los asistentes.

También se destacó la coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), las autoridades estatales y municipales, así como con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las fiscalías de cada entidad.

Godoy Ramos reiteró a los representantes de los colectivos que la coordinación y el intercambio de información en las mesas de seguridad sirven para atender casos como los expuestos, que afectan a pueblos o comunidades completas.

Se detalló que los asistentes abordaron casos particulares, los cuales recibieron atención por parte de Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica; Mariana Díaz Figueroa, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, y Norma González Jiménez, fiscal especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Otros temas fueron atendidos por Alonso Lara Bravo, fiscal especial de Investigación del Delito de Tortura, y Ruth Zenteno López, fiscal especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.