CIMA certifica tres instalaciones bajo la norma ISO 9001 y fortalece sus estándares de calidad

CIMA, empresa mexicana del sector alimentario, obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2015 en tres de sus instalaciones durante el tercer trimestre de 2026, como parte de su estrategia para estandarizar los procesos de calidad en sus operaciones de almacenamiento, distribución y entrega de alimentos.

Los centros de distribución (CEDIS) de Puebla y Oaxaca, así como la armadora de Tijuana, aprobaron las auditorías externas realizadas en septiembre. Con estos resultados, la compañía suma ocho instalaciones certificadas bajo esta norma, de un total de 12 centros operativos en México.

La certificación ISO 9001:2015 establece requisitos internacionales para los sistemas de gestión de calidad y permite evaluar aspectos como la estandarización de procesos, el control operativo y la mejora continua.

En los tres procesos participaron 75 colaboradores: 16 en Puebla, 30 en Oaxaca y 29 en Tijuana, quienes contribuyeron al cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma.

El avance continuó en octubre, cuando el CEDIS Nuevo León renovó su declaración de conformidad con el FSSC Development Program Nivel II, esquema enfocado en fortalecer los sistemas de inocuidad alimentaria, con la participación de otros 26 colaboradores.

Actualmente, cada sucursal de CIMA mantiene activas entre cinco y siete certificaciones y reconocimientos relacionados con calidad e inocuidad, entre ellos ISO 22000, HACCP, Buenas Prácticas de Manufactura y Distintivo H.

Estas certificaciones y reconocimientos respaldan la aplicación de estándares de calidad e inocuidad mediante evaluaciones y procesos de renovación periódicos, un factor relevante para las empresas del sector alimentario que buscan proveedores con procesos operativos verificables.

“Detrás de cada certificado hay personas que eligieron hacer las cosas bien, aun cuando nadie las estaba viendo. Este logro es de ellos”, señaló Teodoro Octavio Martínez Ruiz, director general de CIMA.

Con estos avances, CIMA fortalece la estandarización de sus operaciones y sus procesos de calidad e inocuidad alimentaria, en una industria donde la seguridad de los productos, la trazabilidad y el cumplimiento de estándares son factores relevantes para la confianza de clientes y socios comerciales.