Acercan más de un millón de servicios a Michoacán a través de las Ferias del Bienestar

El Gobierno de México reportó que se brindaron “1 millón 120 mil trámites y servicios a la población”michoacana durante el primer año de operaciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, al subrayar el despliegue territorial coordinado para garantizar la presencia de las instituciones federales en cada rincón de la entidad.

Al hacer un balance de la estrategia, la funcionaria puntualizó que, “por primera vez, 53 dependencias del Gobierno de México desplegaron su oferta institucional en todos los municipios de la entidad”,esfuerzo que se materializó mediante la realización de 115 Ferias del Bienestar a lo largo de los últimos doce meses.

Desde el salón Tesorería, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum,Rodríguez explicó que los operativos territoriales responden a la directriz de “fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y acercar los servicios públicos directamente a las comunidades”,con el propósito de abatir el rezago administrativo y la desatención social.

Como parte integral de las medidas preventivas en materia de seguridad, la responsable de la política interior destacó la respuesta ciudadana en el canje voluntario de armamento, precisando que “la población intercambió, de manera voluntaria y anónima, 673 armas de fuego por dinero en efectivo” dentro de la acción institucional denominada “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

En el rubro de apoyo social a comunidades prioritarias, la titular de Gobernación informó que “el Tianguis del Bienestar se llevó a 268 localidades, donde se entregaron gratuitamente 2 millones 234 mil 313 bienes nuevos de primera necesidad a las familias michoacanas”, artículos incautados que ahora benefician directamente el patrimonio familiar.

La funcionaria federal enfatizó que la presencia institucional en la entidad continuará de forma constante,sosteniendo que estas acciones integrales representan un “trabajo permanente del Gobierno de México para atender las causas que generan las violencias, fortalecer el bienestar de las comunidades y construir condiciones de paz en Michoacán”.