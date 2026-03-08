8M | Inician marchas en Puebla por Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer empezó en esta capital con la fuente de San Miguel, localizada en el centro del Zócalo con agua entintada de morado. La primera marcha corrió a cargo de los simpatizantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (UPVA-28).

Posteriormente, familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras del “Voz de los Desaparecidos”, realizaron mitin en el Memorial del Árbol de la Esperanza, el cual fue montado por este colectivo en el zócalo, colocaron velas, pancartas y lonas para recordar a sus seres queridos.

Más tarde, la agrupación se concentró en Catedral, donde el obispo auxiliar de la Arquidiócesis, Tomas López Durán se solidarizó con las mujeres que no han podido encontrar a sus parientes.

Para la 13:30 horas está planeada otra concentración en la Plaza de Armas, donde iniciará una marcha hacia la Fiscalía General del Estado; hay concentraciones en otros puntos del Centro Histórico con contingentes que marcharán por separado o que se fusionarán con otras.

fdm