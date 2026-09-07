Trump incluye a México, Canadá, Centroamérica, Cuba y Groenlandia como parte de EU

El presidente Donald Trump publicó este lunes un mapa en el que la bandera de Estados Unidos cubre, además de su propio territorio, a México, Canadá, Centroamérica, Cuba y Groenlandia.

La publicación del mapa en la plataforma personal del mandatario, Truth Social, sigue a dos cambios similares que Trump buscó en los últimos días.

Primero expuso que el Lago de Ontario se llame Lago de América, y en un mensaje posterior, al nombre de Nuevo México sobre el mapa de ese estado, tachó el nombre de México y escribió el de América; es decir ya no Nuevo México, sino Nueva América.

Es una intención que inició poco después de que comenzó su segundo periodo de gobierno, cuando decretó que el Golfo de México se llamará Golfo de América.

A fines del año pasado, el presidente impulsó como seguridad nacional revivir la Doctrina Monroe, con su lema de América (el continente) para los americanos (entendidos como los estadunidenses en particular).

La intención de renovación de esa doctrina en 2025, que también se conoció como política del gran garrote, no incluyó ni a Canadá ni a Groenlandia.

Desde el año pasado Trump ha dicho que Canadá sería el estado número 51 del país y ha impulsado la idea de que Groenlandia, territorio danés, deber pertenecer a Estados Unidos por razones de seguridad nacional.