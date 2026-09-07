¿México como parte de EU? Así lo ve Trump; comparte imagen en redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar atención en redes sociales después de compartir en su cuenta de Truth Social una imagen de un mapa en la que México aparece integrado visualmente al territorio estadounidense, con una parte de la bandera de Estados Unidos sobre el país.

La publicación no estuvo acompañada de una explicación, mensaje o descripción adicional por parte del mandatario, por lo que el contenido difundido en redes no establece por sí mismo una propuesta formal sobre el territorio mexicano.

La imagen apareció en medio de una serie de publicaciones de Trump relacionadas con cambios en la denominación de lugares geográficos y después de que el presidente estadounidense planteara públicamente la posibilidad de cambiar el nombre del estado de Nuevo México.

Trump insiste con “Nueva América”

Durante el fin de semana, Trump sugirió modificar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”. Posteriormente, durante el Día del Trabajo en Estados Unidos, publicó varios mapas en los que el estado aparecía identificado con esa denominación.

El presidente argumentó que había recibido sugerencias para modificar el nombre y manifestó su respaldo a la idea.

Es mucho más prestigioso y bonito para la gente de ese estado que tiene un potencial increíble. ¡Vaya, me encanta!”, afirmó Trump.

Sin embargo, el Gobierno federal de Estados Unidos no tiene autoridad para cambiar unilateralmente el nombre de un estado.

Nuevo México es gobernado por la demócrata Michelle Lujan Grisham, quien ocupa el cargo desde el 1 de enero de 2019 y fue reelegida en 2022.

La gobernadora respondió a la propuesta y sostuvo en una publicación en X:

El nombre de Nuevo México no es objeto de debate: ha sido el nuestro desde antes de que existiera Estados Unidos”.

“Golfo de América” y “Lago América”

La publicación sobre México se suma a otros episodios en los que Trump ha impulsado cambios en nombres geográficos.

En enero de 2025, el mandatario firmó una orden para establecer dentro del Gobierno estadounidense el uso de “Golfo de América” en referencia al Golfo de México.

Más recientemente, Trump promovió el nombre “Lago América” para referirse al Lago Ontario, en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

El 27 de agosto, el presidente estadounidense declaró sobre esa modificación: “el cambio de nombre del lago, a lago América, es algo en lo que he estado pensando desde hace mucho tiempo”.