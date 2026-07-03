Reportan desaparición de “El Topo de La Guaira” durante labores de rescate en Venezuela

El rescatista Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo de La Guaira”, fue reportado como desaparecido desde la noche del 1 de julio, mientras participaba en labores de rescate en el complejo de viviendas OPPPE 26, una de las zonas más devastadas tras el doble terremoto que azotó al país.

De acuerdo con sus familiares, varios hombres vestidos de negro se acercaron para ofrecerle una herramienta para sus labores de rescate. Tras acompañarlos, Wilmer ya no regresó. Horas antes, había denunciado públicamente al gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez por la falta de apoyo y voluntarios en las tareas de rescate de víctimas atrapadas bajo los escombros.

En declaraciones a medios de comunicación, Wilmer exigió apoyo para poder recuperar los cuerpos de sus familiares y vecinos.

“Los materiales que necesitamos, por lo menos que sea enterrar mi familia, o verla por última vez… tengo demasiado odio porque aquí tienen que ayudarnos, y no nos han ayudado”, expresó con visible indignación.

“El Topo” mostró ante las cámaras sus manos “totalmente destrozadas” tras las extenuantes jornadas de rescate y pidió maquinaria para facilitar la búsqueda. Denunció que las autoridades no se habían presentado en la zona y se ofreció a dialogar “con quien sea” para obtener el material y auxilio necesario.

Críticas a la falta de apoyo oficial

Wilmer también acusó la ausencia de policías y militares en las labores de rescate. “No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada, lo que necesito son máquinas, por favor”, dijo entre lágrimas.

En testimonios previos, relató que tuvo que descender treinta metros con apenas un pantalón para rescatar víctimas, ante la falta de apoyo de las fuerzas del Estado. Señaló que, en contraste, los rescatistas enviados desde otros países sí habían ofrecido ayuda.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó la desaparición de Wilmer Antonio Cruz y exigió su aparición con vida y liberación inmediata. La organización advirtió que existe el riesgo de que se encuentre bajo custodia de algún organismo del Estado.